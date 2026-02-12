台南永康中華路人行道改善年前部分開放 警方將加強取締違停

人行道未改善的路段，輪椅族必須行走在車道上，險象環生。（記者劉婉君攝）

台南市永康區中華路（中正南路至小東路間）正進行人行道改善工程中，農曆年前將先完成中正南路到五福路部分路段，並開放行人通行，過年期間全部工程將暫停施工。永康區公所今（12）日邀請身障團體代表會勘，過程中有1輛機車違停人行道上，導致輪椅必須閃車，警方當場開單告發。

永康中華路人行道改善工程目前施工進度約1、20%，其中，歷史建築原永康飛行場無線羅針所（飛雁新村）前路段因文化局施工圍籬、大橋三街路口因水利局污水管線工程，目前暫無法施工。過年期間，已完工路段將開放通行，其餘工程也將暫停施工，撤離交維設施，待23日年節過後再開工。

永康區長李皇興今天上午邀請台南市無障礙協會理事長林昭坤、台南市脊髓損傷者協會常務監事吳振有、台南市慈光身障協會理事長何文讚、安康里長王君哲、施工單位及永康警分局等前往現場會勘，體驗完工後的人行道，並提出改善建議。

3位身障團體代表從大橋三街走到中山南路，一路感受施工前與施工後的人行環境，未施工路段必須行走在機車道上，汽機車擦身而過，險象環生，新人行道則建議連鎖磚接縫填平、改善中段上下人行道的斜坡坡度，以及電箱與公車候車亭的問題等，過程中還有1輛機車停放在人行道上，導致3輛輪椅必須先閃到斜坡再重回人行道上。

李皇興表示，市長黃偉哲指示過年期間人行道要打開，讓「行人好走路、店家好做生意」，因此年前將所有工程告一段落，待過年後再恢復施工。針對身障團體代表提出的建議，將納入未來設計人行道時的參考。警方表示，後續將針對人行道違停佔用等違規行為，加強取締開罰。

永康區公所邀請3位身障團體代表，體驗中華路改善後的人行道。（記者劉婉君攝）

新完工的人行道上，仍有機車違規停放，導致輪椅必須繞道而行。（記者劉婉君攝）

