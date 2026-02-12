台南永續旅遊再添生力軍 台邦商旅、台南大飯店獲環保標章旅宿認證

南市推動綠色旅遊，輔導台南大飯店榮獲銅級認證，為台南永續旅遊再添生力軍。（南市環保局提供）

南市環保局推動綠色旅遊，輔導旅宿業者導入節能減碳與永續管理作為，今年初輔導台邦商旅榮獲銀級認證、台南大飯店榮獲銅級認證，為台南永續旅遊再添生力軍。

環保局表示，環保標章須通過第三方嚴格驗證，評核內容涵蓋節能、節水、污染防治及資源管理等面向，取得認證不僅象徵旅宿業者對環境保護的承諾，也能提供旅客更低碳、友善的住宿選擇。

以Agoda金環獎認證的細緻服務聞名的台邦商旅，也積極推動淨零環保行動，設置免費接駁車、自行車租借服務及電動車充電樁，鼓勵旅客以更環保的方式暢遊台南；台南火車站前的老牌地標台南大飯店，透過參與經濟部節能補助計畫，專業團隊精準把脈，引進兩台一級能效變頻冰水主機並導入EMS智慧監控系統，提升整體能源使用效率，達成高達65.6％的總節能率，成功將傳統優質服務與永續科技結合，為旅客打造更環保、舒適的住宿體驗。

南市環保局長許仁澤表示，截至目前南市已有20家旅宿取得環保標章認證，展現台南旅宿不分規模大小，共同為守護環境盡心。

