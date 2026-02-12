為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「超人力霸王」現身高雄美濃、杉林 守護繽紛花海

    2026/02/12 11:04 記者陳文嬋／高雄報導
    「超人力霸王」現身美濃、杉林區，守護繽紛花海，民眾開心合影留念。（記者陳文嬋攝）

    「超人力霸王」降臨高雄，在高雄市農業局召喚下，現身美濃、杉林兩區，「初代超人力霸王」坐鎮美濃，「超人力霸王迪卡」與神獸「哥摩拉」出沒杉林，守護繽紛花海大地；民眾開心暢遊花海，還能與超人合影，一起回味經典，成為打卡熱點。

    農業局攜手美濃、杉林區公所，推動「彩繪大地」，於美濃、杉林兩區，種植55公頃花海，規劃9大花區，包括向日葵、百日草及大波斯菊等，已陸續綻放迎賓，Q版「超人力霸王」也降臨兩區，這次不用對抗怪獸，變身花海超人。

    「初代超人力霸王」坐鎮美濃區中山路二段福安國小附近福安花區，還可欣賞以特色農產白玉蘿蔔打造「小蔔士」、象徵番茄親子互動「蜜蜜與小玉」、美濃湖復育水雉精神「雉勇伯」、美濃花田精靈象徵「花綿綿」等四座大型裝置藝術。

    「超人力霸王迪卡」與神獸「哥摩拉」出沒杉林區181線道旁月光花區，杉林區公所也將於2月14日推出情人節活動，規劃黃金向日葵海、欖仁樹下市集、呼嚕獸守護區，開放民眾尋寶、聆聽森林音樂會。

    農業局長姚志旺表示，超人力霸王守護地球初衷，與市府守護農民推廣安心農產精神一致，希望吸引更多民眾走進農村，一同感受花海綻放的生命力，享受高雄農村的美好。

