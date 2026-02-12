為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佛光山春節湧十萬人潮 僑生投入義工展現暖心服務

    2026/02/12 11:01 記者洪臣宏／高雄報導
    中山工商僑生前往佛光山擔任青年義工。（中山工商提供）

    中山工商僑生前往佛光山擔任青年義工。（中山工商提供）

    高雄知名景點佛光山，春節期間每天吸引國內外約十萬名遊客前往禮佛、觀燈會走春。中山工商安排正規班及3+4產學攜手專班90名僑生參與青年義工服務，以行動傳遞祝福取代思鄉之情，讓春節成為「馬上」學習感恩、實踐善念的最佳時機。

    校長李昱平指出，這批僑生來自越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞等國，自二月10日至22日期間在佛光山參與青年義工服務，讓僑生放下思鄉之情，走進人群、投入付出。

    副校長廖家新說，許多學生在服務過程中，從原本被照顧的角色，轉變為付出關懷的施與者，這樣的角色轉換與「功德心」的養成，是課堂學習無法達成的寶貴經驗。

    佛光山義工會主任慧毅法師表示，今年參與的僑生有高達七成五為首次投入服務的新義工，面對語言、文化與生活習慣的差異，即便部分僑生中文表達尚在學習階段，但透過同儕間相互扶持與主動學習，從一句誠懇的「吉祥」問候，即成為春節期間最溫暖動人的國際語言。

    資訊科印尼僑生洪若森已是連續三年主動報名參加春節義工服務，他在印尼是一名職業歌手，曾於當地電視台演出並發行翻唱作品，憑藉歌唱存下旅費圓夢來台求學；服務他人是一件充滿功德與喜悅的事，也讓自己學會感恩與謙卑。

    商營科緬甸籍的馬新程指出，他是基督教徒、父親是位牧師，但他深信宗教形式或許不同，但關懷生命、追求良善的目標始終一致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播