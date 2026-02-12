佛光山春節湧十萬人潮 僑生投入義工展現暖心服務

中山工商僑生前往佛光山擔任青年義工。（中山工商提供）

高雄知名景點佛光山，春節期間每天吸引國內外約十萬名遊客前往禮佛、觀燈會走春。中山工商安排正規班及3+4產學攜手專班90名僑生參與青年義工服務，以行動傳遞祝福取代思鄉之情，讓春節成為「馬上」學習感恩、實踐善念的最佳時機。

校長李昱平指出，這批僑生來自越南、印尼、泰國、緬甸、馬來西亞等國，自二月10日至22日期間在佛光山參與青年義工服務，讓僑生放下思鄉之情，走進人群、投入付出。

副校長廖家新說，許多學生在服務過程中，從原本被照顧的角色，轉變為付出關懷的施與者，這樣的角色轉換與「功德心」的養成，是課堂學習無法達成的寶貴經驗。

佛光山義工會主任慧毅法師表示，今年參與的僑生有高達七成五為首次投入服務的新義工，面對語言、文化與生活習慣的差異，即便部分僑生中文表達尚在學習階段，但透過同儕間相互扶持與主動學習，從一句誠懇的「吉祥」問候，即成為春節期間最溫暖動人的國際語言。

資訊科印尼僑生洪若森已是連續三年主動報名參加春節義工服務，他在印尼是一名職業歌手，曾於當地電視台演出並發行翻唱作品，憑藉歌唱存下旅費圓夢來台求學；服務他人是一件充滿功德與喜悅的事，也讓自己學會感恩與謙卑。

商營科緬甸籍的馬新程指出，他是基督教徒、父親是位牧師，但他深信宗教形式或許不同，但關懷生命、追求良善的目標始終一致。

