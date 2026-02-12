為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    空運4週 週週完售 台南蜜棗攻進新加坡高端百貨 每週狂銷800公斤

    2026/02/12 10:57 記者洪瑞琴／台南報導
    台南蜜棗與鮮果攻進新加坡高端百貨創下佳績。（圖擷自童振源臉書）

    台南蜜棗與鮮果攻進新加坡高端百貨創下佳績。（圖擷自童振源臉書）

    台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，連續4週以空運方式出口新加坡產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨大葉高島屋，上架後銷況熱烈，每週銷售量突破800公斤，開市後迅速售罄，成為消費者爭相選購的人氣水果。

    駐新加坡代表處童振源大使在臉書發文分享好消息表示，台南蜜棗在當地市場的銷售表現，顯示台灣農產品在品質與品牌形象上的競爭力。不少消費者主動詢問到貨時間，甚至提早到場選購，回購情形穩定，顯示產品已建立良好口碑。

    台南市長黃偉哲表示，市府長期輔導果農投入品種改良與精緻化管理，推出「新蜜王」、「雪麗」等特色品種，透過分級選果、標準化包裝與精準採收流程，讓每批出口產品符合國際市場規格，提升台南農產在海外高端通路的能見度。

    台南市政府指出，台南地區日照充足、氣候溫暖，有利於蜜棗生長。果實外觀飽滿、色澤鮮亮，口感清脆多汁、甜度高，風味表現穩定，符合高端市場對品質與外觀的要求。連續4週、每週銷售逾800公斤的成績，反映出產地管理與通路布局的成熟度。

    台南市長黃偉哲（左2）、駐新加坡代表處童振源大使（左3）力推台南鮮果拓展海外銷售市場。（圖擷自童振源臉書）

    台南市長黃偉哲（左2）、駐新加坡代表處童振源大使（左3）力推台南鮮果拓展海外銷售市場。（圖擷自童振源臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播