竹縣府迎春節 聯合稽查百老匯影城維護公共安全

新竹縣府近日因應春節對百老匯影城竹北店進行聯合稽查，除通風口積攢有灰塵須改善，其他一切正常。（記者黃美珠攝）

寒假、春節連假接連到來，為維護電影院場所的公共安全及確保民眾有良好的觀影品質，新竹縣政府近日針對轄內的「享平方Shown Square」內的百老匯影城竹北店進行聯合稽查，鎖定業者環境的公共安全、營業管理、消費者權益措施等項目，稽查結果並無重大違反公安情形及缺失，民眾年假期間可安心前往觀影。

縣府傳播行銷處副處長洪佩華說，縣內目前只有這家營運中的電影院，自2022年12月開幕迄今已滿3年，縣府每年固定辦理聯合稽查，也會不定時辦理電影院臨場查驗。

在營業管理方面，業者皆依法執行電影片分級制度、廣告放映、設置身心障礙座位，並提供身心障礙者、長者（65歲以上）及兒童（2歲以上未滿12歲）優待票價，而業者所發行的「團體電影優待券票券」也符合中央主管機關公告「商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」的規定。

公共消防安全部分，業者依法有投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修以及防火管理人訓練；在衛生安全的部分也符合規定，但建議民眾出門時注意保暖外，最好也能戴上口罩入內觀影以保護自己和他人。至於環境方面，因其通風口積攢有灰塵，所以縣府衛生局發函要求影院改善。

因應春節來到，新竹縣府近日對全縣唯一1家影城發動整體公安、衛生等的聯合稽查，保護消費者。（圖擷取自竹縣府官網）

