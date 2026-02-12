綠鬣蜥北侵！苗栗直搗熱點移除22隻 抓到8隻「蜥二代」

綠鬣蜥幼體。（苗縣府農業處提供）

苗栗縣是綠鬣蜥北侵重要防線，其族群蹤跡集中於頭份市，縣府與農業部林業及自然保育署合作，委託團隊進行綠鬣蜥調查監測及移除，去年移除30隻，不過，10日在頭份市上興里中港溪附近就一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體「蜥二代」，後續將加強監測調查移除。

綠鬣蜥於台灣南部氾濫成災，苗栗縣於2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續共移除49隻，其中去年爆量達30隻，集中在頭份市下興里、新華里及土牛里，中港溪流域及支流等區域。另三灣鄉於去年底、今年初也發現綠鬣蜥蹤跡，有擴張情形。

請繼續往下閱讀...

縣府與農業部林業及自然保育署合作，委託團隊進行綠鬣蜥調查監測及移除，團隊於去年底獲報，上興里中港溪附近發現綠鬣蜥的尾巴，經追蹤調查，研判該處應為綠鬣蜥的繁殖熱點，前天直搗黃龍，一口氣移除22隻個體，包括成體、亞成體和幼體，其中8隻是前年及去年孵化的個體，後續將加強監測調查移除。

縣府農業處指出，綠鬣蜥會與原生物種競爭棲地及食物資源，且會啃食蔬果類作物，造成本土生態及農業經濟上的負面影響，如果發現綠鬣蜥，盡速撥打「1999」縣民熱線通報，共同防止綠鬣蜥持續北擴。

綠鬣蜥亞成體。（苗縣府農業處提供）

團隊一口氣移除22隻個體，包括成體、亞成體和幼體，其中8隻是前年及去年孵化的個體。（苗縣府農業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法