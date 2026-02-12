避免踩雷！春節+228連假遊台南 停車要看清楚費率

南市交通局要求業者清楚揭示費率，圖為海安路1段民營停車場。（圖由南市交通局提供）

春節接續228和平紀念日連假將至，台南預期再現觀光熱潮。民眾前往市區及熱門景點時，務必慎選合法、費率標示清楚的停車場，並可優先利用公有停車場或校園假日停車空間，出發前先查詢費率資訊，避免誤停高價或標示不明停車場，引發消費爭議、壞了遊興。

台南每逢連假市中心常「一位難求」，南市交通局持續闢建停車空間，並協調商圈周邊國中小於假日開放校園停車，紓解車潮。不過民眾也要留意開放時段，務必於關閉前離場，以免影響取車。

交通局長王銘德指出，目前台南合法登記的私有民營停車場共327場，其中每小時80元以上者有28場，當中13場費率更達100至120元。提醒駕駛人停車前務必詳閱入口收費標示與公告內容，確認平、假日費率與當日最高收費上限，避免因一時疏忽產生糾紛。

高費率停車場多集中於火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等交通與觀光熱區。周邊則有台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園、成德里立體等大型公有停車場，假日每小時20或30元，價格相對親民，是兼顧便利與荷包的選擇。

王銘德表示，市府自2022年5月起規範收費停車場須以「每小時」為單位清楚揭示費率，標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率與最高收費金額字體長寬至少各18公分以上，確保資訊透明一致，讓民眾清楚判斷是否入場。

此外，交通局近期也與業者研議入場緩衝時間機制，並於入口設置告示，若場內無車位或臨時有事，可在一定時間內離場。民眾也可下載「台南好停APP」查詢高費率停車場資訊，善用數位工具聰明停車，安心出遊。

