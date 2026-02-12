為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節遊鹿港晚上好無聊？ 玻璃廟無敵燈光秀加開咖啡列車

    2026/02/12 10:54 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港玻璃廟以夜間燈光秀成為最佳打卡點。（圖由民眾提供）

    鹿港玻璃廟以夜間燈光秀成為最佳打卡點。（圖由民眾提供）

    每年春節期間的鹿港小鎮都是人山人海，但晚上何處去？有鹿港晚上必訪的玻璃廟燈光秀，不只全年無休，免收門票與停車費，今年還加開咖啡列車，提供咖啡、甜點與熱湯的輕食選項，滿足拍照打卡的願望，也讓肚子可以吃個溫飽。

    鹿港玻璃廟推動人林肇睢表示，玻璃廟本來就是全年無休，夜間燈光秀讓玻璃廟成為超人氣的打卡熱點，不只是攝影愛好者必拍，也是民眾搶拍的景點，由於玻璃廟位於彰濱產業園區，許多人到訪建議可以就近賣咖啡與輕食，才會改裝貨櫃屋，放在玻璃廟龍邊，打造咖啡列車。

    林肇睢指出，台灣玻璃館、玻璃廟不只全年無休，也免門票與停車費，最受歡迎的燈光秀有分成夏、冬季時間，今年春節燈光秀將延長時間，時間下午5點到晚間10點。除夕當晚的玻璃廟不會關廟門，整晚都會開放。

    林肇睢說，鹿港市區在春節或是連假都很容易塞車，民眾可以先到台灣玻璃館逛逛，拜拜玻璃廟，或是要離開鹿港轉入玻璃廟來看燈光秀的絕美夜景，都是春節塞車的最好參觀點。

    鹿港玻璃廟聽到民眾的心聲了，在旁邊加碼咖啡列車。（圖由民眾提供）

    鹿港玻璃廟聽到民眾的心聲了，在旁邊加碼咖啡列車。（圖由民眾提供）

    春節期間到鹿港玻璃廟看燈光秀，還有咖啡列車新選擇。（圖由民眾提供）

    春節期間到鹿港玻璃廟看燈光秀，還有咖啡列車新選擇。（圖由民眾提供）

    鹿港玻璃廟新增咖啡列車，提供夜間看燈光秀的新選擇。（圖由民眾提供）

    鹿港玻璃廟新增咖啡列車，提供夜間看燈光秀的新選擇。（圖由民眾提供）

