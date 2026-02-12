馬年行大運 台北天文館帶你認識宇宙「奔騰萬馬」

飛馬座星空示意圖。（台北天文館提供）

馬上就是農曆春節假期，今年適逢生肖馬年，台北市立天文館介紹，宇宙中處處有「馬」奔馳，包含秋季夜空最醒目的「秋天四邊形」，主體就是飛馬座；夏季時，銀河中最璀璨的區域由人馬座守護，不遠處的半人馬座則擁有離太陽系最近的恆星系統南門二與比鄰星；此外，獵戶座中的「馬頭星雲」、太陽系的「半人馬小行星」都是宇宙中奔騰的馬。

天文館表示，抬頭仰望夜空，「馬」的身影早已穿梭於星座間。秋季夜空中最醒目的標誌之一，由四顆亮星組成的「秋天四邊形」，其主體就是飛馬座，象徵希臘神話中長著雙翼的飛天神駒「佩格索斯（Pegasus）」，代表速度、自由與靈感，近期傍晚天剛暗時，它便低懸於西北方天空，靜待觀星者的尋訪。

到了夏季，銀河最璀璨的區域由人馬座守護，半人半馬的弓箭手拉滿弓弦指向銀河系中心；不遠處的半人馬座，擁有離太陽系最近的恆星系統，南門二與比鄰星，是人類未來星際旅行的首要目標。

除星座外，宇宙中還有許多以馬為靈感命名的天體，最著名的莫過於獵戶座中的「馬頭星雲」。這片由濃密塵埃與氣體構成的暗星雲，在熾熱氫氣的襯托下，宛如一匹昂首嘶鳴的駿馬剪影，就位在獵戶腰帶三星旁的參宿一附近，也是新生恆星孕育的搖籃。

天文館補充，太陽系內也有「馬」的蹤跡，天文學家將一類軌道不穩定、性質介於小行星與彗星之間的小天體稱為「半人馬型小行星」，它們像神話中的半人馬一樣，在太陽系間穿梭遊走，為研究太陽系演化提供關鍵線索。

歐幾里德太空望遠鏡拍攝的馬頭星雲。（台北天文館提供）

