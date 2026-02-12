為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賞櫻季來了！武陵農場櫻花季明天開始 福壽山千櫻園情人節開園

    2026/02/12 10:05 記者歐素美／台中報導
    武陵農場緋寒櫻花開！（武陵農場提供）

    武陵農場緋寒櫻花開！（武陵農場提供）

    賞櫻季來了！武陵農場櫻花季明起至3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園則2月14日開園，目前櫻花尚未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿園梅花和花香，讓農場臉書粉專小編今天直播時說「開的過分了」。

    福壽山農場粉專小編今天在臉書直播時說，有遊客問「農曆過年將到，農場為何還有梅花」？因為農場海拔高，受到前幾波寒流影響，本來要開的花縮，凋謝的花也暫不開，所以農場梅花現在正是大開，一般平地梅花已凋謝，現在農場開的以觀賞梅為主，開到過年都沒問題，走到梅花林道可聞到陣陣梅花香，「開的過分了」。

    武陵櫻花季明天起到3月1日共17天，為維護賞櫻品質，每天進場人數控管，花季期間有交通管制。武陵農場粉專小編表示，春天的腳步近，目前武陵農場藤花園附近的山櫻花（緋寒櫻）已進入最佳觀賞期，幾乎全數盛開，深紅色的花苞綴滿枝頭，在晴朗蔚藍的天空映襯下，顯得格外嬌豔動人，漫步在櫻花樹下，隨手一拍都是絕美的明信片。

    福壽山農場則表示，場內的百櫻園因寒流影響，目前花苞多，但開花時間會稍晚，千櫻園預定2月14日情人節開園，預計滿開盛況將吸引大批人潮。

    福壽山農場的梅花正盛開。（記者歐素美攝）

    福壽山農場的梅花正盛開。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播