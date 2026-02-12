賞櫻季來了！武陵農場櫻花季明天開始 福壽山千櫻園情人節開園

武陵農場緋寒櫻花開！（武陵農場提供）

賞櫻季來了！武陵農場櫻花季明起至3月1日，有交通管制；福壽山農場千櫻園則2月14日開園，目前櫻花尚未盛開，但園區內梅花今年晚開，目前正盛開，滿園梅花和花香，讓農場臉書粉專小編今天直播時說「開的過分了」。

福壽山農場粉專小編今天在臉書直播時說，有遊客問「農曆過年將到，農場為何還有梅花」？因為農場海拔高，受到前幾波寒流影響，本來要開的花縮，凋謝的花也暫不開，所以農場梅花現在正是大開，一般平地梅花已凋謝，現在農場開的以觀賞梅為主，開到過年都沒問題，走到梅花林道可聞到陣陣梅花香，「開的過分了」。

武陵櫻花季明天起到3月1日共17天，為維護賞櫻品質，每天進場人數控管，花季期間有交通管制。武陵農場粉專小編表示，春天的腳步近，目前武陵農場藤花園附近的山櫻花（緋寒櫻）已進入最佳觀賞期，幾乎全數盛開，深紅色的花苞綴滿枝頭，在晴朗蔚藍的天空映襯下，顯得格外嬌豔動人，漫步在櫻花樹下，隨手一拍都是絕美的明信片。

福壽山農場則表示，場內的百櫻園因寒流影響，目前花苞多，但開花時間會稍晚，千櫻園預定2月14日情人節開園，預計滿開盛況將吸引大批人潮。

福壽山農場的梅花正盛開。（記者歐素美攝）

