「2026桃園燈會」深度舊城區導覽活動 明開放報名

「2026桃園燈會」深度舊城區導覽活動將引領民眾走訪景福宮。（圖由桃園市政府提供）

「2026桃園燈會」將於2月25日到3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園登場，桃園市政府觀光旅遊局規劃免費的深度「舊城區」導覽活動，邀民眾由解說員引領，展開穿越古今的時光旅程，明天（13日）上午10點開放報名，名額有限、額滿為止。

深度「舊城區」導覽活動路線，從桃園火車站出發，探訪桃園車站遺址後，走進日式的77藝文町，再沿著中正路漫步、參訪在地的信仰中心景福宮與見證歷史變遷的大廟派出所，並感受新明街文創聚落的老街新生。

導覽活動路線接著安排民眾沿著桃園古城東城牆與護城河舊址，行經桃園文學館、桃園聖母聖心天主堂等，最終抵達燈會主場域「虎頭山創新園區」賞燈，觀光旅遊局表示，導覽活動採「線上報名」方式，明天上午10點開放報名，名額有限、額滿為止，相關資訊可洽「桃園燈會」活動官網與樂遊桃園臉書粉絲專頁查詢。

「2026桃園燈會」深度舊城區導覽活動將引領民眾走訪大廟口派出所。（圖由桃園市政府提供）

