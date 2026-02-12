「馬年吉祥」迎新春 苗縣規劃年初一、初二25處宮廟發福袋

苗栗縣政府今年福袋，設計以花開富貴神情昂然的白馬圖案搭配「2026 Happy New Year」、「馬年吉祥」字詞向鄉親賀年。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府限量發行「馬年吉祥」福袋亮相，喜迎農曆春節到來，縣長鍾東錦夫婦和副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山等人將於大年初一與初二，分頭到18鄉鎮市25處宮廟發送福袋，祝福鄉親心想事成、花開富貴、開春大吉。

苗栗縣政府指出，今年福袋以花開富貴神情昂然的白馬圖案搭配「2026 Happy New Year」、「馬年吉祥」字詞向鄉親賀年，縣府另印製縣長春聯「福馬迎春」，已透過各鄉鎮市公所發送給鄉親，每家戶1份。

苗縣府規畫發送「馬年吉祥」福袋行程，17日大年初一，鍾東錦由縣府秘書長陳斌山及局處長陪同，發送時間和地點依序如下，上午7點30分在頭份永貞宮；7點55分竹南龍鳳宮、8點20分竹南慈裕宮；8點55分後龍慈雲宮；9點40分通霄慈惠宮；10點5分苑裡慈和宮；10點30分苑裡慈護宮；11點25分苗市玉清宮、12點苗市大明寺。

大年初一另條路線為縣長妻子陳美琦、副縣長邱俐俐，發送時間和地點依序為上午8點30分在獅潭義民廟；9點10分大湖萬聖宮；9點50分卓蘭峩崙廟；10點35分三義五穀宮；11點5分銅鑼武聖宮；11點35分西湖五龍宮。

18日大年初二鍾東錦發送福袋時間地點為上午8點頭份義民廟；8點40分斗煥坪大化宮、9點15分珊珠湖太陽宮；9點50分三灣五穀廟；10點15分小南埔崇聖宮；10點50分大南埔文武宮；11點30分南庄永昌宮。另條路線由陳美琦、邱俐俐致贈福袋，時間和地點為上午9點公館五穀宮；9點35分頭屋五聖宮；10點10分造橋慈聖宮。

苗栗縣政府大年初一、初二規劃25處宮廟發福袋。（圖由苗栗縣政府提供）

