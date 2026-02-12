芥菜種會啟動扶立階段 以工「帶振」陪花蓮光復自立

年糕、發糕、八寶飯等年節食品完成製作與分送，成為光復災後復原從扶助走向扶立的具體實踐。（圖由芥菜種會提供）

去年923花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成重大災害，基督教芥菜種會昨在光復啟動「新春年節送愛行動」，邀集社區需要者共同製作年節應景食品，並在春節前夕分送至受災家庭與認養家庭，同時透過以工「帶振」提供在地照顧者實際工作機會與薪資，作為光復災後復原進入扶立階段的具體實踐，致力於透過技能培力與工作機會，達成扶持家庭自立的目標。

基督教芥菜種會指出，隨著家園修繕持續推進的同時，部分家庭面臨的壓力已從居住安全，轉向收入中斷所帶來的心理負擔。以小玉（化名）一家為例，夫妻長期以臨時工作維生，災前月收入約1至2萬元，扶養3名仍在就學的孩子。馬太鞍溢流洪災後，原本有限的工作機會全面停擺。當居住與基本生活條件逐步穩定後，家庭隨即面臨如何重新取得收入、重建生活節奏的現實挑戰。

本次年節行動中，小玉實際參與年節食品製作，透過工作換取收入，並在過程中累積相關技能，重新回到可投入、可付出的生活狀態。芥菜種會表示，這類家庭正是災後進入中後期階段，最需要重新建立收入來源與生活節奏的對象。

為回應此一結構性需求，芥菜種會在光復發展以技能培力的實作場域「光復習藝所」，協助居民重新累積工作經驗與生產能力，進而扶持家庭自立。年節送愛行動正是結合社會企業專業師資與資源，邀請社區需要工作者投入實際生產的具體呈現。

芥菜種會執行長李肇家說，年節禮品不僅是節慶關懷，更是光復災後扶立階段行動的重要起點。透過以工「帶振」提供實際工作機會，讓社區一起動手、用自己的力量完成年節食品製作，有助於居民回到「能付出的位置」，逐步累積穩定生活的基礎，讓家庭在陪伴中恢復自立。

本次年節食品包含年糕、發糕、花生糖與八寶飯等，從製作到分送皆由在地需要者共同完成，成品不作販售，而是由芥菜種會社工送往認養家庭、受災家庭與合作教會，讓祝福在光復社區內彼此傳遞，重新連結災後的社區支持。

芥菜種會強調，從緊急救助、修繕家園，到重新建立生活節奏與社區角色，復原是一條需要時間與耐心的長路。若社會關注僅停留在家園修繕，部分家庭仍可能再次陷入不穩定。唯有持續關注與同行，災後家庭才有機會真正站穩腳步，迎向新一年的盼望。

年節食品由社區需要者進行包裝整理，透過以工「帶振」的工作安排，參與者在實際生產中獲得收入與技能培力，讓災後復原進一步走向扶立階段。（圖由芥菜種會提供）

發糕自蒸籠出爐，由社區需要者親手完成製作，準備分送至社區中的家庭。（圖由芥菜種會提供）

年節前夕，社工與社區成員將完成的年節食品分送至受災修繕家庭與工班，讓祝福在光復社區內彼此傳遞。（圖由芥菜種會提供）

