高雄時尚大賞助攻 新銳設計師赴日辦個展

余承倧日本個展吸引眾多日本民眾參觀，並透過分享回饋，進一步鏈結台日之間對藝術感知的深度共鳴。（余承倧提供）

曾獲KFA高雄時尚大賞銅賞的新銳設計師余承倧，獲邀在日本東京「座・高円寺2」公共劇場舉辦個展，不僅標誌著高雄青年設計由競賽階段蛻變，更以成熟姿態躍上國際時尚藝術舞台。

青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞核心理念為「競賽不止於決賽」，透過完善制度化輔導，持續追蹤並精準媒合歷屆選手賽後發展，使 KFA 茁壯為南部最具指標性的青年時尚培力平台。

他解讀余承倧赴日，不僅是其個人職涯重要里程碑，更向國際社會展現高雄設計人才的堅強實力；市府將持續作為青年創作者強而有力的後盾，挹注多元資源支持設計新秀深化國際鏈結，讓高雄創意在世界發光。

青年局說明，余承倧於1/30至2/1受「日本表演協會」邀請，跨海進軍東京「座・高円寺2」公共劇場舉辦「漫遊者——在數位海域中，以身體航行」個展。

長期深耕「網路空間、身體與數位影像」議題的余承倧，以藝術家身分透過影像分解與圖樣轉譯，將織品轉化為前衛的面罩裝置、服裝作品及大型織物掛件，巧妙將數位觀看經驗轉化為空間尺度，讓參觀者彷彿置身於影像構築的城市幻影中。

青年局指出，高雄時尚大賞歷年已吸引逾千名設計師參與，並成功扶植多組團隊創立品牌或經營電商；余承倧東京特展，正是今年輔導計畫首波國際亮點成果；青年局提醒「115年度時尚設計人才創新創業輔導計畫」正受理申請中，詳情可至高市青年局官網。

懸掛於劇場空間中的面罩裝置、服裝與大型織物掛件，與表演藝術語境相呼應，讓作品營造出猶如被擷取的影像殘影以及尚未顯示的畫面痕跡。（余承倧提供）

設計師余承倧曾以服裝系列作品《網路漫遊者：高雄》，榮獲「2023 KFA 高雄時尚大賞」銅賞及最具商業價值賞，展現亮眼的新銳創作實力。（青年局提供）

