    高市忠孝國中柔道隊將赴日以武會友 深化台日友誼

    2026/02/12 10:26 記者陳文嬋／高雄報導
    忠孝國中柔道隊將赴日本沖繩交流。（校方提供）

    高雄市忠孝國中柔道隊將於春節期間2月19日至2月24日前往日本沖繩，參加由沖繩縣柔道聯盟主辦的「國際親善中學生鍊成大會」，與沖繩中學生交流切磋，拓展學生國際視野，也展現高雄基層體育結合國際教育交流成果。

    忠孝國中柔道隊以課後社團方式經營，在不影響課業前提下進行訓練，學生在學業與柔道表現上皆有亮眼成績；這次交流行程獲得地方民代與體育界等支持，包括高雄市議員林智鴻、高雄市體育總會柔道委員會主任委員蘇順三，以及高雄國際柔道交流協會籌備會發起人陳建宏，協助促成這次交流機會。

    校方歷時近1年籌備這次交流，受限於預算與法令，由學生家長自籌出行經費，學生們將平時參賽所獲獎金投入旅費。柔道隊將參訪3所沖繩當地中學柔道部，並於週末與沖繩全縣國中柔道選手進行聯合訓練，透過實際合練、技術觀摩與經驗分享，讓學生深入感受不同訓練文化與競技風格。

    高雄市體育總會柔道委員會主任委員蘇順三與忠孝國中校長鍾文杰在出發前勉勵學生們，這次交流不僅是單一學校國際參訪，更是基層體育與學校教育共同推動國際交流的重要實踐與拓展視野。

    沖繩縣柔道聯盟十分樂見與高雄柔道界建立穩定的交流合作關係，期盼未來在體育與教育層面持續互動，為台日青少年打造更多學習與成長的舞台；高雄國際柔道交流協會籌備會發起人陳建宏表示，這次能成行，特別感謝台灣虎航企業贊助柔道隊小將們往返航程行李與餐點，實質減輕學生海外交流經濟負擔，讓基層運動選手走向國際舞台。

