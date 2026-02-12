年關資金到位！ 南市福利加碼、工程款準時發

行政院協助地方調度資金台南強調財政穩健迎新春。圖為示意圖。（記者洪瑞琴攝）

農曆春節將至，年關資金需求攀升，台南市政府表示，相關資金已獲行政院協助，自今年1月起陸續撥付入庫，財務調度穩定到位，讓市府各項支出得以順利運作。

市長黃偉哲指出，市府持續把照顧弱勢擺在優先位置，今年將擴大推動多項福利措施，包括低收入戶每人每月加發1000元生活補助，中低收入戶每人每月加發750元生活補助，相關經費皆已納入整體財務規劃，並依期程撥付，確保照顧不打折、補助不中斷。

財稅局指出，農曆年前向來是地方政府資金需求高峰，涵蓋員工薪資、年終獎金、退休撫卹、社福支出及工程款等項目。行政院主計總處每年都會在年關前啟動協助地方資金調度機制，協助資金順利銜接，減輕地方財政壓力。

財稅局表示，已督促各機關加速審核與撥付作業，包含社會福利津貼、公共工程款、採購款項及員工年終獎金等，力拚在春節前準時入帳，讓市民、廠商與市府員工都能安心過年、歡喜迎新春。

財稅局強調，市府將持續秉持「財政穩健、民生優先」的施政原則，確保每一分錢都用在刀口上，讓城市運作穩定，市民在龍馬精神的好氣勢中，迎接安心又豐收的新一年。

台南市府年關資金到位，確保春節前各項支出順利運作。（記者洪瑞琴攝）

