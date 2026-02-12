弘道志工有愛 陪屏東獨老辦年貨、大掃除

弘道老人福利基金會人員攙扶潘阿嬤去龍泉市場買新衣。（圖由弘道基金會屏東服務處提供）

春節將至，許多獨居弱勢長輩只能在天冷中孤單度過，弘道老人福利基金會每年歲末推動「寒冬助老 刻不容緩」計畫，透過除舊布新、陪購物辦年貨、圍爐或送年菜、走春迎新等服務，以及整年的關懷服務，及時發現獨居弱勢長輩需求，助老暖渡冬、溫馨迎新年。

住在屏縣內埔鄉的83歲潘阿嬤，因家中變故，導致生活一夕巨變，3年多前弘道屏東服務處居家服務開始陪伴照顧潘阿嬤，提供沐浴清潔，陪伴、陪外的基本日常照顧。弘道居家服務督導發現阿嬤很久沒買衣服，決定結合寒冬助老服務帶阿嬤去她最熟悉的市場辦年貨，在市場服飾店中，阿嬤挑了喜歡的花色，穿上她自己挑選的新衣與防寒帽時笑得好開心。

81歲獨居的陳阿公，是弘道潮州志工站長期關懷的獨老長輩。住處是3坪大的鐵皮屋，屋內唯一的出入口因堆滿各式雜物，只能勉強推開一道小門縫側身出入，屋內床鋪更已破舊坍塌，去年1場車禍導致阿公肌力大幅退化，乾瘦的身軀配上顫抖的步伐，在雜物堆中穿梭顯得步步驚心。

為了讓阿公能有安全的居住動線，過年前夕，社工與志工們捲起袖子，合力將陳年雜物搬出清理，並將屋內環境清潔乾淨，再為阿公更換募集到的舒適新床。陳阿公靦腆笑說，真的很感謝大家幫忙。

弘道屏東服務處處長陳峙瑋表示，每年的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，涵蓋除舊布新、辦年貨、圍爐餐、送年菜與走春迎新等等年節服務。透過陪伴長輩挑選1件新衣、擦拭1張老照片、換上1張舒適的床，弘道志工們用行動證明，在寒冬中，沒有人應該是1座孤島，這份溫暖的陪伴，才是抵抗寒冬最溫暖的力量。弘道邀請社會大眾一同響應寒冬助老，用愛心守護角落孤老一整年。

潘阿嬤開心挑新衣。（圖由弘道基金會屏東服務處提供）

弘道社工與志工合力為陳阿公鋪上新床。（圖由弘道基金會屏東服務處提供）

陳阿公在大掃除後，開心坐上新床。（圖由弘道基金會屏東服務處提供）

