高市中正預校前凱旋路砸1110萬改造完成 鐵馬道串聯鳳山溪

中正預校前的凱旋路，改善完成。（圖由高雄市工務局提供）

位於中正國防幹部預備學校前的鳳山區凱旋路（鳳頂路至中崙二路），是鳳山及附近小港、前鎮等區居民往來路線，高雄市工務局長楊欽富今（12）日表示，為提升用路品質，此次獲內政部國土管理署經費補助，改善經費約1110萬，已完成路面翻新，並增設左轉車道及自行車道，通行更舒適安全，也串聯周邊自行車道騎乘動線。

凱旋路經中正預校校門口前，緊鄰陸軍步兵訓練指揮部，周邊還有鳳山青年夜市，是日常通勤、通學、採買主要路段，向西可接瑞隆路、五甲路到前鎮，向南可接鳳頂路至小港，同時可再串聯國道1號、台88線快速公路，作為區域聯絡道路，近年在都市發展下，交通量持續增長，路面已多有龜裂老化情形。

高雄市道工處說明，此次改善工程選用可有效減少碳排放的再生瀝青混凝土換新路面，且因凱旋路路幅較寬約33公尺，為兼顧各用路族群權益、保障通行安全，施工時一併打除私設斜坡道；同時配合交通局規劃，重新調整車道寬度後，新增自行車道與停車彎、增設醒目的中央槽化分向線分隔車流，並設置左轉附加車道，也串聯周邊自行車道騎乘動線。

另針對凱旋路過去雨季易積水的問題，道工處也藉由此次施工，重新調整洩水坡度，使雨水能更快速排放，改善長年積水造成的交通不便，同時降低未來維修頻率。

住在附近的吳姓學生表示，重新改造後，騎車上下課更安心，假日也可以沿路騎去鳳山溪邊運動散心。

工程一併打除私設斜坡。（圖由高雄市工務局提供）

