安啦！侵擾阿里山工寮台灣黑熊野放後 尚未進入電子圍籬範圍

侵擾部落台灣黑熊野放前裝置衛星發報器。（嘉義林業分署提供）

侵擾嘉義縣阿里山鄉鄒族部落的台灣黑熊自1月30日於石山引水道野放後，依衛星發報頸圈訊號顯示，目前所在位置於曾文溪上游，尚未進入電子圍籬範圍，林業保育署嘉義分署持續監測中，並向周邊部落居民進行人熊相遇防範宣導。

去年12月31日起在嘉義縣阿里山地區連續侵擾11處工寮，引發居民恐慌的台灣黑熊，經嘉義林業分署與阿里山部落居民、嘉義縣鄒族獵人協會合作，除進行食源管理，同時搭配誘捕籠及布設安全套索進行誘捕，終在1月30日清晨於里佳部落民宅附近以安全套索捕捉到該侵擾黑熊，依據獸醫現場檢查及判斷，捕獲到的黑熊與1月3日、1月17日拍攝到侵入工寮的黑熊應為同一隻，是體重123公斤的成年公熊。

經生物多樣性研究所獸醫檢查確認這隻台灣黑熊無外傷且健康狀況無虞，裝設衛星發報器後，載運至遠離部落的石山引水道深處進行野放，日後黑熊如果靠近聚落，將有電子圍籬示警可提早因應。

日前有鄒族鄉親在臉書發文，指根據該野放台灣黑熊衛星發報器軌跡圖，疑似又朝之前侵擾區域逼近，臉友笑稱「可能知道阿里山鄉運有好料，要來參加鄉運吃美食」。

不過副分署長魏郁軒指出，該黑熊並未進入電子圍籬範圍，如黑熊再次接近部落區域進入電子圍籬範圍，將立即啟動誘捕機制，評估後再野放至中央山脈深山區域。

侵擾部落台灣黑熊野放後的衛星發報器軌跡圖。（嘉義林業分署提供）

