為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    20公尺巨型姆明降落台中會展中心 網友歪樓：面壁思過嗎？

    2026/02/12 09:08 記者蘇孟娟／台中報導
    台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

    台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

    中台灣燈會今年引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」打造燈會主題，除在中央公園的主燈外，台中多處重要城市地標也有「姆明一族」現身，台中國際會展中心昨起（11日）有20公尺高的巨型姆明「降落」，姆明另類面朝會展中心、背影朝外的設計，意外引發迴響，不少網友歪樓熱議，「姆明做錯事被罰站」、「面壁思過嗎」，還有人留「懷疑自我照鏡子看自己到底是河馬還是馬」。

    台中國際會展中心展館戶外空間昨起有高20公尺的巨型姆明氣模現身，替15日開始的中台灣燈會暖身，姆明圓圓胖胖的造型，讓原本以商務為主的場域，增添童趣；不過，姆明擺放設計卻是面朝會展中心建物，背影朝外，從外面行經，只能看到姆明巨型背影，意外引發網友熱議。

    不少網友紛紛提問，「為什麼他要面壁」、「被罰面壁思過嗎」、「他做錯什麼」、「被罰站了」；更有人說「偷窺嗎」、「裡面風景比較好看嗎」，有人回說「他其實在照鏡子」，又引來網友接力說，「照著鏡子懷疑自己到底是河馬還是馬」、「照鏡子懷疑自我，大家都說我是快龍」。

    台中市府解釋，巨型姆明氣模採巧妙的視覺設計，氣模面朝會展中心建築外牆，透過大面積玻璃帷幕設計，民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗自拍合影，彷彿姆明正從窗外好奇地張望會展中心，創造室內外互動、遠近景結合的獨特拍照體驗，可望成為社群平台熱門打卡畫面，也讓會展中心瞬間多了許多童趣，變身最療癒的打卡新熱點。

    台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

    台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

    市府指出，姆明朝內張望可從室內與姆明合照。（圖：市府提供）

    市府指出，姆明朝內張望可從室內與姆明合照。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播