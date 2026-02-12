20公尺巨型姆明降落台中會展中心 網友歪樓：面壁思過嗎？

台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

中台灣燈會今年引進國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」打造燈會主題，除在中央公園的主燈外，台中多處重要城市地標也有「姆明一族」現身，台中國際會展中心昨起（11日）有20公尺高的巨型姆明「降落」，姆明另類面朝會展中心、背影朝外的設計，意外引發迴響，不少網友歪樓熱議，「姆明做錯事被罰站」、「面壁思過嗎」，還有人留「懷疑自我照鏡子看自己到底是河馬還是馬」。

台中國際會展中心展館戶外空間昨起有高20公尺的巨型姆明氣模現身，替15日開始的中台灣燈會暖身，姆明圓圓胖胖的造型，讓原本以商務為主的場域，增添童趣；不過，姆明擺放設計卻是面朝會展中心建物，背影朝外，從外面行經，只能看到姆明巨型背影，意外引發網友熱議。

不少網友紛紛提問，「為什麼他要面壁」、「被罰面壁思過嗎」、「他做錯什麼」、「被罰站了」；更有人說「偷窺嗎」、「裡面風景比較好看嗎」，有人回說「他其實在照鏡子」，又引來網友接力說，「照著鏡子懷疑自己到底是河馬還是馬」、「照鏡子懷疑自我，大家都說我是快龍」。

台中市府解釋，巨型姆明氣模採巧妙的視覺設計，氣模面朝會展中心建築外牆，透過大面積玻璃帷幕設計，民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗自拍合影，彷彿姆明正從窗外好奇地張望會展中心，創造室內外互動、遠近景結合的獨特拍照體驗，可望成為社群平台熱門打卡畫面，也讓會展中心瞬間多了許多童趣，變身最療癒的打卡新熱點。

台中會展中心外巨型姆明面朝會展中心、背朝外的設計引熱議。（圖：市府提供）

市府指出，姆明朝內張望可從室內與姆明合照。（圖：市府提供）

