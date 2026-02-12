出火、溫泉季、藝術季強助攻！ 墾丁春節連假訂房率飆7成

全新完工的「出火地質公園」吸引外界目光。（記者蔡宗憲攝）

揮別過去幾年的國旅低迷，屏東恆春半島在今年春節連假迎來亮眼的觀光復甦指標！受惠於全新完工的「出火地質公園」、美不勝收的「四重溪溫泉季」以及深具藝術氣息的「落山風藝術季」三方強烈助攻，恆春半島及墾丁地區的訂房率在春節期間強勢回溫至7成，高峰期甚至逼近8成。屏東縣政府與當地旅宿業者樂觀預期，這波「人潮紅利」將為國境之南注入久違的景氣強心針。

過去提到墾丁，遊客多聯想到陽光沙灘，但今年春節的亮點截然不同。新整建完成的「出火地質公園」以嶄新面貌迎客，成為遊客必踩的熱門新點；而車城的「落山風藝術季」則將強勁風勢轉化為地景藝術，吸引大批攝影愛好者與文青打卡。加上四重溪溫泉季的燈海與泡湯行程，多樣化的旅遊層次成功拉長遊客停留時間。

屏東縣政府統計，屏南地區春節整體住宿率維持在7成左右，而最熱門的時段落在2月18日（初二）至20日（初四），部分指標型飯店住宿率更是直衝8成。墾丁核心區業者坦言，從除夕到初三的住房狀況非常理想，這波回溫讓業者對於未來國旅信心大增。

面對湧入的人車潮，恆春警分局不敢掉以輕心，於台26線車城、南灣及墾丁等重點路段規畫綿密疏導勤務。除了設置紐澤西護欄、交通錐及引導牌面，更將視車流啟動調撥車道與替代道路措施。每晚最熱鬧的墾丁大街也將實施「人車分流」管制，劃定行人徒步區，讓遊客逛得安心、買得開心。

為了精準掌握交通脈動，屏東縣警察局交通交控中心特別攜手南區養護工程分局，出動「空拍機」從高空嚴密監控台一線與台9線的車流狀態。此外，更在枋寮、楓港及草埔等地部署「交通快速疏導部隊」，一旦發生零星交通事故，警方將在第一時間趕赴現場快速排除，確保遊客不會因塞車掃了興致。

四重溪溫泉季人氣高。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島海域風光迷人。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣警察局交通交控中心特別攜手南區養護工程分局，出動「空拍機」從高空嚴密監控台一線與台九線的車流狀態。（警方提供）

