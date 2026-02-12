為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新春「找半半」！彰市3座Q版花燈出沒地揭曉 合照送化妝包

    2026/02/12 09:07 記者湯世名／彰化報導
    彰化火車站樓頂有半半花燈，相當可愛。（記者湯世名攝）

    彰化火車站樓頂有半半花燈，相當可愛。（記者湯世名攝）

    春節尋找半半大賽！彰化市長林世賢在其臉書「百年大計、彰化新生」上PO文指出，3座「半半花燈」已經悄悄在彰化市現身，歡迎大家來一場「尋找半半」的小冒險，只要民眾跟任一處半半花燈合照，並把照片上傳到其臉書貼文留言區，就有機會獲得半半化妝包，名額僅30位。林世賢還「公開」洩漏3座半半花燈地點，立即吸引大批民眾搶跟半半合照，直呼太可愛了。

    林世賢PO出3座半半花燈的照片地點，分別是彰化藝術館、彰化火車站與彰化市公所，其中藝術館的位置是設立於館前廣場，火車站的位置則在站區頂樓，市公所的位置則在辦公廳大門正上方，3隻Q版半半都各有藝術造景當作背景，其中火車站區頂樓的半半還站在一批粉紅色駿馬上，相當耀眼繽紛；位於辦公廳大門正上方的半半，則有一個橘色的超大柿子寫著「好世發生」，充滿活潑氛圍。

    林世賢說，這3座半半花燈悄悄現身在彰化市區，歡迎大家來一場「尋找半半」的小冒險，只要跟任一處半半花燈合照（共有3處），把照片上傳到貼文留言區，就有機會把半半化妝包帶回家。抽獎步驟為在下方留言區@一位好友，並貼上與半半合照任一張，緊接著按讚＋公開分享該篇貼文，就可參加抽獎，活動期間即日起至2月22日，得獎名單將於23日公布於留言區，將抽出30位幸運兒，可獲得半半化妝包。歡迎大家過年來彰化走春，找半半、拍美照、抽好禮。

    彰化藝術館廣場的半半相當吸睛。（記者湯世名攝）

    彰化藝術館廣場的半半相當吸睛。（記者湯世名攝）

    彰化市公所大門上方的半半，一旁有超大體積的柿子造型。（記者湯世名攝）

    彰化市公所大門上方的半半，一旁有超大體積的柿子造型。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播