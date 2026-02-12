新春「找半半」！彰市3座Q版花燈出沒地揭曉 合照送化妝包

彰化火車站樓頂有半半花燈，相當可愛。（記者湯世名攝）

春節尋找半半大賽！彰化市長林世賢在其臉書「百年大計、彰化新生」上PO文指出，3座「半半花燈」已經悄悄在彰化市現身，歡迎大家來一場「尋找半半」的小冒險，只要民眾跟任一處半半花燈合照，並把照片上傳到其臉書貼文留言區，就有機會獲得半半化妝包，名額僅30位。林世賢還「公開」洩漏3座半半花燈地點，立即吸引大批民眾搶跟半半合照，直呼太可愛了。

林世賢PO出3座半半花燈的照片地點，分別是彰化藝術館、彰化火車站與彰化市公所，其中藝術館的位置是設立於館前廣場，火車站的位置則在站區頂樓，市公所的位置則在辦公廳大門正上方，3隻Q版半半都各有藝術造景當作背景，其中火車站區頂樓的半半還站在一批粉紅色駿馬上，相當耀眼繽紛；位於辦公廳大門正上方的半半，則有一個橘色的超大柿子寫著「好世發生」，充滿活潑氛圍。

林世賢說，這3座半半花燈悄悄現身在彰化市區，歡迎大家來一場「尋找半半」的小冒險，只要跟任一處半半花燈合照（共有3處），把照片上傳到貼文留言區，就有機會把半半化妝包帶回家。抽獎步驟為在下方留言區@一位好友，並貼上與半半合照任一張，緊接著按讚＋公開分享該篇貼文，就可參加抽獎，活動期間即日起至2月22日，得獎名單將於23日公布於留言區，將抽出30位幸運兒，可獲得半半化妝包。歡迎大家過年來彰化走春，找半半、拍美照、抽好禮。

彰化藝術館廣場的半半相當吸睛。（記者湯世名攝）

彰化市公所大門上方的半半，一旁有超大體積的柿子造型。（記者湯世名攝）

