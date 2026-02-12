為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節返鄉出遊 豐原交流道周邊壅塞改道資訊一次看

    2026/02/12 09:14 記者歐素美／台中報導
    豐原警分局利用空拍，隨時掌握道路交通情況。（豐原警分局提供）

    豐原警分局利用空拍，隨時掌握道路交通情況。（豐原警分局提供）

    春節期間民眾返鄉、出遊車潮將大量湧現，為確保交通順暢與用路人安全，台中市豐原警分局針對國道1號、國道4號交流道周邊及轄內重要幹道、商圈與熱門景點，運用科技工具全面實施交通疏導作為。

    豐原警分局表示，「115年加強重要節日安全維護工作」以「馬上安全、交通順暢」為主軸 ，警方於春節前即進行春節期間交通狀況評估，掌握易壅塞路段與時段，尖峰時刻將加派警力進行路口指揮與車流引導，特別是在國道1號豐原交流道匝道口（中山路與大洲路口）、國道4號豐勢交流道匝道口（豐勢路與國豐路口）及國道4號豐潭段系統交流道匝道口（豐勢路與富陽路口）周邊道路，強化車道分流與號誌調控，避免回堵情形發生。

    豐原警分局並積極運用科技工具輔助交通疏導，透過空拍機及警廣即時通、重要路口監視器，即時監控道路車流狀況，即時掌握交通變化，作為勤務調度與疏導決策依據。當發現道路出現壅塞情形時，將立即啟動交通快打警力實施即時疏導，迅速前往現場排除事故或交通障礙，並機動設置改道指示牌，引導車輛改行替代道路，以縮短壅塞時間，維持整體交通順暢， 同時結合警廣路況通報系統，即時提供最新交通資訊與改道路線建議，提醒用路人提前因應。

    當豐原交流道、中山路及中正路出現壅塞車潮時，將於中山路與大豐路口禁止車輛左轉進入中山路，建議民眾右轉行駛至中正路與豐原大道口左轉往豐原大道8段→左轉台13線三豐路→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

    東邊豐原大道與中正路口塞車時，除派遣警力疏導並設置改道牌，並建議民眾於該路口改道右轉往豐原大道8段→左轉台13線三豐路→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

    南面出現堵車時，則將派遣警力於大豐路與社皮路口疏導並設置改道牌，並建議民眾車輛右轉往社皮路方向至豐原大道1段續接8段→沿台13線三豐路往后里三義苗栗方向北上。

    春節期間，豐原分局交通管制措施。（豐原警分局提供）

    春節期間，豐原分局交通管制措施。（豐原警分局提供）

