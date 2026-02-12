瘋狂大掃除！彰市大型家具狂扔4300件 比去年暴增2倍

彰市大型家具3月1日起收費，近來狂扔4300件暴增2倍。（資料照）

瘋狂大掃除！後天就是春節連續假期，家家戶戶都在大掃除，由於彰化市公所3月1日起將針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，因此不少民眾將家中不要的桌椅、床墊等大型物品作廢，此舉卻苦了清潔隊員；據清潔隊統計，最近半個月來收取的大型家具逾4300件，比去年同期暴增2倍多，由於數量太多難以消化且人手有限，清潔隊決定收取作業將延長至2月15日。

清潔隊長張筱薇指出，大型家具受理登記到2月10日，這陣子每天都有爆滿民眾登記，清潔隊每天除派員收取垃圾之外，還要收大型家具等資源回收物，實在很辛苦；根據統計，這半個月要收取的大型家具數量多達4300多件，遠比去年同期的1800件要多出2倍多。

她研判，今年過年前大家清出的大型家具數量之所以暴增，除了過年大掃除，把家裡不要的家具清出之外，可能也跟3月1日起大型家具回收要收費有關，民眾趁收費前，趕緊將家裡不要的或較舊的家具趁此機會作廢，但也苦了清潔隊員。

清潔隊指出，以往如彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具，只要是單一個物品，他們都免費清運，不過從3月1日起全部都要收費；例如雙人床400元、單人床200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等，其他如冰箱、魚缸等都依長寬高來收費。

過年大掃除，近來彰化市街頭多出許多大型家具。（清潔隊提供）

