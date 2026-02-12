為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    瘋狂大掃除！彰市大型家具狂扔4300件 比去年暴增2倍

    2026/02/12 08:29 記者湯世名／彰化報導
    彰市大型家具3月1日起收費，近來狂扔4300件暴增2倍。（資料照）

    彰市大型家具3月1日起收費，近來狂扔4300件暴增2倍。（資料照）

    瘋狂大掃除！後天就是春節連續假期，家家戶戶都在大掃除，由於彰化市公所3月1日起將針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費，因此不少民眾將家中不要的桌椅、床墊等大型物品作廢，此舉卻苦了清潔隊員；據清潔隊統計，最近半個月來收取的大型家具逾4300件，比去年同期暴增2倍多，由於數量太多難以消化且人手有限，清潔隊決定收取作業將延長至2月15日。

    清潔隊長張筱薇指出，大型家具受理登記到2月10日，這陣子每天都有爆滿民眾登記，清潔隊每天除派員收取垃圾之外，還要收大型家具等資源回收物，實在很辛苦；根據統計，這半個月要收取的大型家具數量多達4300多件，遠比去年同期的1800件要多出2倍多。

    她研判，今年過年前大家清出的大型家具數量之所以暴增，除了過年大掃除，把家裡不要的家具清出之外，可能也跟3月1日起大型家具回收要收費有關，民眾趁收費前，趕緊將家裡不要的或較舊的家具趁此機會作廢，但也苦了清潔隊員。

    清潔隊指出，以往如彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具，只要是單一個物品，他們都免費清運，不過從3月1日起全部都要收費；例如雙人床400元、單人床200元、桌子一張200元、椅子一張100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、3人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等，其他如冰箱、魚缸等都依長寬高來收費。

    過年大掃除，近來彰化市街頭多出許多大型家具。（清潔隊提供）

    過年大掃除，近來彰化市街頭多出許多大型家具。（清潔隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播