今起各地晴暖 吳德榮曝「除夕季風南下」南北天氣差異

中央氣象署預報，今天（12日）白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天天氣好轉、氣溫回升，明天（13日）至週末各地晴暖；除夕（16日）開始北台灣天氣轉變，中南部則未受影響、維持穩定。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（11日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，機率逐漸降低；白天氣溫回升，日夜溫差大。

吳德榮說，明天起至「小年夜」（15日）各地晴朗穩定、回暖如春，各地區高溫逼近30度，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，日夜溫差很大；金門、馬祖及西半部清晨易起霧。

吳德榮分析，「除夕」下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼，其他地區仍為晴時多雲、影響輕微；「初一」（17日）、「初二」（18日）東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣偏涼微冷，中南部晴時多雲、影響輕微。

「初三」（19日）季風減弱、氣溫回升，北部好轉為多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；「初四」（20日）、「初五」（21日）轉偏東風，各地白天舒適、早晚涼，日夜溫差大，晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率。

