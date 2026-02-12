情人節不吃大餐！台南運動中心放閃優惠 情侶裝免費玩

新市全民運動中心穿著情侶裝一起來運動享優惠。（南市體育局提供）

情人節不一定要訂餐廳，來場一起流汗的約會更健康、更有感！為鼓勵民眾培養規律運動習慣，南市全民運動中心推出情人節限定活動，歸仁、新市全民運動中心同步放閃，歡迎大家放下忙碌節奏，用運動創造甜蜜回憶。

歸仁全民運動中心於2月14日至2月15日推出「情人節限定活動」，主打「不用吃大餐，一起運動更浪漫」。活動期間，只要兩人同行至健身中心或智能健身房，單次入場享買一送一優惠，兩人只要80元，不限身分、不限關係，只要結伴即可享有優惠。單次入場不限使用時間，讓民眾在輕鬆無壓的氛圍中自在運動、自在聊天，邊流汗邊培養默契。

新市全民運動中心則走趣味路線，於2月14日當天推出「甜蜜互動」情侶裝限定活動。只要兩人穿著情侶裝一同到場，即可免費體驗健身房1小時，或桌球、撞球1小時。活動結合話題與運動，讓放閃也能很健康，期盼用輕鬆方式吸引更多人走進場館，把運動變成關係升溫的日常選項。

體育局長陳良乾表示，全民運動中心不只是運動場域，更是社區生活的一部分。透過節慶主題規劃，讓運動融入生活與情感連結，希望民眾在陪伴中累積健康，讓「一起運動」成為情人節最有意義的告白。

體育局也邀請民眾把握限定，牽著重要的人走進全民運動中心，不論是情人、家人或好友，都能在汗水與笑聲中感受彼此溫度。這個情人節，少一點熱量、多一點心跳，讓運動成為最有默契的放閃方式。

歸仁全民運動中心導入智能健身房，提升民眾運動體驗。（南市體育局提供）

新市全民運動中心多元室內運動設施撞球區。（南市體育局提供）

歸仁全民運動中場館安排專業教練進行指導。（南市體育局提供）

