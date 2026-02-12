現代月老！去年高達83％配對成功 台中民政局再推25場助脫單

台中市民政局扮現代月老助單身男女脫單。（圖：市府提供）

台中市民政局扮「現代月老」超給力，去年辦單身聯誼創造高達83%配對率，幫有情男女成功「搭起友誼的橋梁」，今年趁勢再推出25場主題聯誼，且活動分5大類型設計，讓民眾選擇適合自己個性的活動參與，盼助有情男女成功脫單。

台中市民政局攜各區戶政事務所積極為單身民眾打造幸福舞台，舉辦單身聯誼活動，民政局長吳世瑋指出，各區設計多元體驗活動，讓參與男女在自然氣氛下互動交流，也推升配對率，去年舉辦的單身聯誼活動平均配對率創新高來到83%，參與男女多願意活動後進一步連絡。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋說，今年趁勢再推出25場次單身聯誼活動，規劃五大主題類型，讓不同個性民眾選擇合適的活動參與，包括甜點烘焙與DIY體驗的「甜蜜手作系」，適合喜歡生活感、慢熟型民眾；以桌遊與闖關互動為主的「心動遊戲局」，適合喜愛熱鬧、想認識更多朋友的單身族群；結合特色景點與戶外體驗的「浪漫旅拍派」，讓民眾在探索城市中培養好感；安排於質感場域交流的「質感文青場」，適合重視聊天品質與價值觀契合的民眾；以及透過運動與戶外活動互動的「陽光運動派」，協助單身朋友尋找生活節奏相近的理想伴侶。

吳世瑋說，今年首場由民政局主辦的「幸福甜Meet」打頭陣，結合時下流行的INS風主題，以「純白穿搭」營造浪漫氛圍，並規劃三階段互動遊戲及手作DIY體驗，全年單身聯誼第一階段開放13場次，將於2月26日上午8時起開放報名；第二階段則有12場次，並自4月15日起開放，每人酌收報名費500元；另女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法