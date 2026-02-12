竹縣「春暖開運集章」訪8大景點 抽iPhone17

內灣小火車進入內灣老街前的瞬間，跟落羽松同框。（記者黃美珠攝）

因應2026春節和接踵而至的228假期，新竹縣從本週六（14日）起到3月1日，推出「竹縣春暖開運集章」活動，邀請全國遊客走春來訪縣內的竹北新瓦屋等8處指定景點，順便透過「新竹縣政府line@」參加數位集章活動，收集到3個以上活動章就可抽獎，最厲害把8景都收編的人，就有機會獲得iPhone 17，讓大家走春好玩、又有好彩頭。

這個活動推薦的新竹縣8景分別是：竹北新瓦屋、新豐池和宮、新埔義民廟、湖口老街、湖口好客文創園區、北埔老街、內灣老街以及峨眉環湖步道，有歷史聚落也有宗教信仰重地，客家文化與自然景觀俱存。來客只要在前述活動期間加入「新竹縣政府line@」官方帳號，並到前述8點暢遊且找到QR Code掃描，就可透過LINE完成數位集章，不需另外下載其他APP。

完成指定集章的數量者就可參加抽獎，完成前述8處指定景點集章者，就有機會獲得iPhone 17，完成6處以上集章者可抽皮皮獅毛毯，完成3處以上則可抽票卡夾與手機吊繩。

縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，這次活動是透過LINE官方帳號來宣傳和互動，好處就是民眾可以即時查詢活動資訊、景點介紹以及集章進度，他們則透過分級集章的設計，導引旅客跨鄉鎮走訪不同的景點，感受新竹縣的魅力，也帶動在地商圈、餐飲以及觀光產業發展。

新竹縣竹北新瓦屋客家文化保存區所在，是竹北東區城市中最大的農業區。（記者黃美珠攝）

竹北新瓦屋的空間融合了客家文化、展演創作以及生活美學，隨便一個角落都可以留下美美的身影。（記者黃美珠攝）

優美的峨眉湖環湖步道，也是新竹縣府今年新春推薦的8景之一。（記者黃美珠攝）

氣勢磅礡的新埔鎮褒忠亭義民廟，是全台客家信仰重鎮。（記者黃美珠攝）

國定古蹟金廣福公館在北埔老街上。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉內灣老街。（記者黃美珠攝）

位於新竹縣湖口鄉的湖口好客文創園區。（取自竹縣府官網）

