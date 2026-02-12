台東戶政2/13辦答題送紅包 結婚登記贈「1314對杯」

台東戶政事務所明天將舉辦「馬到成功迎新年」迎春活動。（記者黃明堂翻攝）

迎接農曆春節，台東戶政事務所特別選在2月13日週五上午，於所內舉辦「馬到成功迎新年」迎春活動。現場除了洋溢濃厚的年節氣息，更將艱澀的戶政法令轉化為饒富趣味的互動遊戲，讓鄉親在歡笑聲中掌握各項貼心的便民措施。

活動當天最吸睛的是「答題抽紅包」環節。民眾只要參與戶政業務有獎徵答，順利答對後即可抽取紅包袋，並大聲唸出紅包內的吉祥話，就能將精美宣導品帶回家。宣導內容涵蓋了生育補助、育兒到宅服務、月子餐補助，以及現今力推的「人籍合一」、線上戶籍登記與行動自然人憑證等數位化服務，讓鄉親不僅領到好禮，更能精準對接政府的各項社會福利資源。此外，熱衷社群互動的民眾只要在台東戶政所臉書粉絲專頁按讚，還能額外獲得限量的驚喜小禮。

值得一提的是，由於今年農曆新年正好與西洋情人節「撞期」，台東戶政所更為新人準備了浪漫賀禮。凡是在明天辦理結婚登記的新人，戶政所將加碼致贈象徵一生一世的「1314對杯」一組，透過這份甜蜜的祝福，為新人的新生活喜上加喜，營造溫馨感人的成家氛圍。

台東戶政所主任賴彥廷強調，戶政服務與民眾生活息息相關，透過這種接地氣的春節活動，除了能提升行政效率並推廣智慧化申辦流程，更重要的是打破公部門冰冷的形象。藉由充滿溫度的互動與節慶布置，讓洽公民眾在申辦業務時也能感受到家一般的溫暖，進而建立起大眾對戶政工作的認同與信賴。

