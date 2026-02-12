台中市計程車春節加成 2/13-2/22每趟多收50元

台中市春節期間，搭計程車加收五十元，但已含的計費表內。（市府提供）

14日開始放長達9天的農曆春節假期，請民眾注意，從今天晚上12點以後（13日零時）開始至22日（大年初六）止，共計10日，台中市計程車將實施春節加成費率，每趟加收50元，包括傳統計程及多元計程車，但是計費表跳出收費金額已含50元，不用另交，2月23日00時起，全面恢復原收費方式。

每年春節期間計程車都會加成收費措施，台中市交通局表示，今年跟去年一樣加收50元，不過，雖然加收，已是內含在計費表內，交通局長葉昭甫表示，台中市的計程車的計費表，只要一到春節，計費表就可按到春節加成，因此民眾春節期間搭計程車，加成的50元，已含在計程表所顯示的收費數字中，有駕駛要另外加收50元可向交通局檢舉。

葉昭甫表示，為讓國內外乘客都清楚了解春節費率規定，交通局已印製中、英、日3國語言的收費說明貼紙，會請駕駛張貼於車內明顯處，以讓國內外乘客能了解台中市春節費率，降低語言溝通誤會。同時持續準備韓國、泰國、印尼、越南等4國語言宣傳單，並請相關公（工）會加強宣導，請民眾留意收費方式。

交通局表示，由於春節加成會面臨到跨夜的問題，若民眾在今晚23點50分搭計程車，到站即使已是明天的0時01分，計程車不能加成，同理，若是民眾22日深夜搭計程車，到站時剛好是23日，還是要依新表加成收費。

此外，交通局表示，台中市有8200多輛計程車，提醒民眾，下車時務必向駕駛索取乘車證明，如遇駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞路或拒載短程等違規情形，請記下車號、搭車時間、駕駛姓名及上下車地點，撥打台中市政府市民專線1999反映，市府將即時查處，以維護乘客權益。

