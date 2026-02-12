為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節何處去 南投縣力推集集雙鐵低碳走讀遊程

    2026/02/12 07:37 記者張協昇／南投報導
    台鐵集集支線今年1月6日復駛，彩繪列車駛進集集車站。（資料照）

    台鐵集集線已復駛至集集鎮，為振興當地觀光產業，南投縣政府攜手集集鎮形象商圈觀光發展協會，於2月14日至3月30日舉辦「集集復集集・永續新復駛」系列活動，包括規劃5場單車走讀遊程，帶領遊客透過鐵路與鐵馬雙鐵走春，以低碳悠閒方式遊賞鎮內景點。

    縣府觀光處指出，集集線鐵路二水到集集已於1月6日復駛，盼透過鐵路復駛，將更多遊客帶進集集，讓集集線復駛不僅是交通的恢復，更重新連結在地情感、活絡觀光產業。

    觀光處表示，單車走讀遊程將帶領遊客透過鐵路與鐵馬的雙鐵融合，遊賞明新書院、武昌宮、泰順廊橋、廣聖宮、大眾爺廟與樟樹公等集集知名景點，同時推出減碳集點LINE 官方數位帳號集點方案，整合食、宿、遊、購、行五大面向的集集在地30家店家與6大核心景點，遊客完成集點可兌換限量永續伴手禮紀念杯袋，藉此鼓勵遊客走訪商圈特色店家及文化場域。

    觀光處強調，每處站點並樹立以在地廢棄木材雷雕而成的減碳立牌，並於立牌上呈現該站點平均減碳值與永續知識小語，透過數位集點與碳足跡計算，讓民眾在旅遊過程中，感受減碳行為對環境的貢獻。

    此外，活動期間於「進集的旅人-集集形象商圈」臉書官方粉絲團的「集集復集集·永續新復駛」貼文下，上傳集集永續店家或景點照片留言且分享貼文，就可參加抽獎，將於3月30日抽出5位幸運兒，可獲得紀念伴手禮與集集在地好物。

    台鐵集集線已復駛至集集鎮，縣政府攜手在地商家推單車走讀遊程。（南投縣政府提供）

    單車走讀遊程，帶領遊客透過鐵路與鐵馬雙鐵走春，悠閒遊賞鎮內景點。（南投縣政提供）

    參加集集減碳集點活動，可兌換限量永續伴手禮紀念杯袋。（南投縣政提供）

