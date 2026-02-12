高雄春節12類場所禁放鞭炮 學校、醫院50公尺放鞭炮釀噪音要罰

高雄春節12類場所禁放鞭炮，學校、醫院50公尺放鞭炮產生噪音要罰。（記者陳文嬋攝）

高雄市春節期間只有除夕、初一、初四、初五、初九可以不申請燃放爆竹煙火，但施放不得逾晚間10時；學校、醫院等12類場所禁止施放爆竹煙火，違者最重可罰15萬元。此外，學校、醫院及圖書館50公尺內不得因施放爆竹煙火產生噪音，違者最重可罰3萬元，提醒民眾留意。

消防局依據「高雄市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每晚10時至次日上午8時，不得施放爆竹煙火，春節期間只有除夕、大年初一、初四接神、初五開工、初九天公生可以不申請施放，但施放時間不得逾晚間10時，若須施放專業爆竹煙火須事先申請核准才能施放。

尤其12類場所禁止施放爆竹煙火，包括學校、醫院、加油站、林班地，以及兒少、身障、老人機構等，還有壽山國家自然公園、228和平紀念公園，以及水源管制區包括澄清湖、阿公店水庫、高屏溪上游至里嶺大橋沿岸400公尺範圍內，違者開罰3萬至15萬元。

此外，環保局依據噪音管制法規定，學校、醫院等衛生醫療機構（診所除外），以及圖書館50公尺範圍內需要安靜，不得因施放爆竹煙火產生噪音，違者可依「噪音管制法」開罰3千至3萬元。

民眾購買爆竹煙火應檢視包裝認可標示，施放前留意產品使用說明，依照標示保持安全距離，並遠離可燃物，尤其未滿12歲兒童施放爆竹，如仙女棒等，應由大人在旁陪同，違者開罰3萬至15萬元。

