為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中警春節維安啟動 嚴查這2項違規

    2026/02/11 23:59 記者黃旭磊／台中報導
    台中警方啟動馬年春節維安工作。（記者黃旭磊攝）

    台中警方啟動馬年春節維安工作。（記者黃旭磊攝）

    台中警方啟動馬年春節維安，台中市副市長鄭照新晚間趕往烏日警分局發送小紅包，答謝員警在下週一（16日）除夕開始，全力投入治安、交通及為民服務工作，警方強調，對於「酒駕」與「毒駕」零容忍，馬年春節期間要讓鄉親平安迎接新春。

    台中市副市長鄭照新今晚（11日）率領市府團隊，由市警局副局長沈炳信陪同致贈春節慰問品及小紅包，感謝員警與協勤民力在年節期間全力投入治安工作，眾人向員警及志工拜早年，祝福新年快樂、馬年平安順利。

    烏日警分局布置預防犯罪、交通安全及婦幼安全宣導海報，並播放年節音樂，會場充滿濃濃年味，烏日警分局長謝博賢也準備茶點為同仁補充體力。

    鄭照新說，警方及義警、民防、義交、警友、志工等五大協勤民力，在馬年春節犧牲與家人團聚時光，默默守護市民安全，讓民眾安心過好年，期盼警、民力持續攜手合作，共同打造安全宜居幸福台中。

    烏日警分局長謝博賢指出，「馬上安全」專案對於「酒駕」與「毒駕」零容忍，年節期間將持續為民服務，讓鄉親安心迎接馬年新春。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播