台中警春節維安啟動 嚴查這2項違規

台中警方啟動馬年春節維安，台中市副市長鄭照新晚間趕往烏日警分局發送小紅包，答謝員警在下週一（16日）除夕開始，全力投入治安、交通及為民服務工作，警方強調，對於「酒駕」與「毒駕」零容忍，馬年春節期間要讓鄉親平安迎接新春。

台中市副市長鄭照新今晚（11日）率領市府團隊，由市警局副局長沈炳信陪同致贈春節慰問品及小紅包，感謝員警與協勤民力在年節期間全力投入治安工作，眾人向員警及志工拜早年，祝福新年快樂、馬年平安順利。

烏日警分局布置預防犯罪、交通安全及婦幼安全宣導海報，並播放年節音樂，會場充滿濃濃年味，烏日警分局長謝博賢也準備茶點為同仁補充體力。

鄭照新說，警方及義警、民防、義交、警友、志工等五大協勤民力，在馬年春節犧牲與家人團聚時光，默默守護市民安全，讓民眾安心過好年，期盼警、民力持續攜手合作，共同打造安全宜居幸福台中。

烏日警分局長謝博賢指出，「馬上安全」專案對於「酒駕」與「毒駕」零容忍，年節期間將持續為民服務，讓鄉親安心迎接馬年新春。

