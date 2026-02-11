為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宛如屎味！臭豆腐名店插旗北市成惡夢 住戶身心崩潰「頭髮拔禿一片」

    2026/02/11 23:55 即時新聞／綜合報導
    臭豆腐的臭味讓網友身心極度焦慮，無法控制自己的手去拔頭髮。（擷取自erica201709/Threads）

    臭豆腐的臭味讓網友身心極度焦慮，無法控制自己的手去拔頭髮。（擷取自erica201709/Threads）

    「臭豆腐」為台灣國民美食，不過花蓮知名臭豆腐店插旗台北市中山區後，濃烈的臭味造成附近的民眾深受其擾，就算是跟環保局檢舉也都無用，只收到官方回覆，讓網友身心疲憊到「拔光頭髮」，相當怵目驚心。

    一名網友在Threads發文表示，花蓮知名臭豆腐店非常厲害，就連環保局也都拿它無可奈何，每次打電話跟環保局檢舉都說得似乎很有誠意，不過最後得到的都還只是官方回覆。網友說明，雖然家中已安裝氣密窗，也全天候使用空氣清淨機，但仍然擋不了臭豆腐濃烈的臭味，也因此讓她身心都極度焦慮，無法控制自己的手去拔頭髮，導致頭已經禿了一片，必須尋求身心科幫助。

    貼文曝光後，還有樓上住戶表示，她爸媽和周圍鄰居已經從開業以來檢舉過無數遍，她們家現在家裡完全不能開窗戶，連曬衣服的後陽台也是關的緊緊的，還要在所有窗戶和門的縫隙塞衣服堵住所有外面空氣才勉強不那麼臭，極度影響生活甚至身心健康。

    許多網友也紛紛表示，「他這店的味道在對面捷運劍南路站、甚至典華都可以聞得到，我喜歡臭豆腐，但這家的味道我經過一秒都覺得無法接受」、「這家真的臭得離譜，還在捷運站就是股腐爛的屎臭味，臭到我自己不願去消費的程度」、「內用過，吃完後出來全身都是屎味，不會消散的那種，也完全不是臭豆腐那種臭，就是屎味，但神奇的是臭豆腐本身卻沒很臭」、「經過美麗華就聞到，味道真的傳播很遠」。

