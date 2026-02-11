2/11國際女性科學日 清大分享校內女師生傑出表現

清大賽車工廠隊長李芮恩（右）、副隊長沈書煒帶隊打造碳纖維電動賽車，出征歐洲學生方程式賽事。（清大提供）

聯合國2015年起，將2月11日訂為「婦女和女童參與科學國際日」（台灣簡稱國際女性科學日），鼓勵女性完整、平等地參與科學。清華大學今天也分享校內女性師生在科學研究上的傑出表現，包括4位女科學家聯手破解癌細胞「百年謎團」，還有清華賽車工廠的女性隊長李芮恩、副隊長沈書煒等對賽車的研究，這群女性不僅展現科學實務精神，更展現女性細膩追求真理的不輟特質。

其中生技所林愷悌老師與生資所鄭惠春老師聯手，找到原來癌細胞會釋放硫化氫，改變關鍵蛋白質的結構，也解釋癌細胞為什麼特別愛吃糖，這個問題困擾了科學界將近100年的問題；另生科系特聘教授王雯靜提供關鍵蛋白質材料，分生所教授王慧菁協助顯微鏡分析。4人聯手的研究成果更登上《自然通訊》。

另生醫學院邱于芯老師與國衛院合作，找到關閉腸道細胞表面離子通道的機制，研發出抑制慢性腸道發炎的新藥，研究同樣刊登在《先進科學》。幼教系周育如老師與生科系郭崇涵老師的跨物種研究，證實了一件很多父母直覺相信、卻缺乏科學證據支持的事─就是善良真的可以教；這種利他行為的研究成果也發表在《行為與大腦功能》。

而天文所博士生張怡琪是發現罕見「中等質量黑洞」候選者的論文第一作者，除在《天文物理期刊》發表，也登上NASA官網。物理所鄭力珊是破解果蠅大腦嗅覺神經連結的共同第一作者。就連清華賽車工廠的隊長李芮恩、副隊長沈書煒，也以女性角色，帶隊打造輕量化碳纖維電動賽車，出征歐洲學生方程式大賽。都展現女性師生在科學的優異表現。

清大幼教系周育如老師（左1）與生科系郭崇涵老師（左2）研究發現，當自我調控能力提升，利他行為也會增加。成果刊登於《Behavioral and Brain Functions》。（清大提供）

清大生醫學院邱于芯老師（右2）帶領化學系博士薛雯勻（左1）與生技所碩士生吳苡伶（右1），研發出抑制慢性腸道發炎的新藥，研究成果獲刊於《先進科學》（Advanced Science）。（清大提供）

清大天文所博士生張怡琪為中等質量黑洞候選者研究第一作者，成果登上《The Astrophysical Journal》，並獲NASA官網報導。（清大提供）

清大生技所林愷悌老師（右2）、生資所鄭惠春老師（左2），與生科系王雯靜老師（左1）、分生所王慧菁老師（右1）合作，揭示癌細胞透過硫化氫改變蛋白質結構、加速攝糖生長，成果登上《Nature Communications》。（清大提供）

