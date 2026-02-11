冷到不行！6縣市發布低溫特報 6縣市戒備強風！

中央氣象署今晚表示，明（12）晨新竹、苗栗、南投、嘉義、臺南及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

中央氣象署今日深夜發布低溫特報與強風特報，新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、臺南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）；桃園市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署今日晚間10點46分發布低溫特報表示，受輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明（12）晨新竹、苗栗、南投、嘉義、臺南及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒，寒流來襲務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

氣象署於晚間10點36分發布強風特報表示，東北風偏強，今（11）日晚上至明（12）日晚上，桃園市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

中央氣象署今晚表示，今（11）日晚上至明（12）日晚上，桃園市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（圖擷自氣象署網站）

