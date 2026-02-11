宋屋國小學童起灶野炊傳承客家文化 蒸製五色發粄迎春節

桃園平鎮宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作，以「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

農曆春節將至，位於桃園客庄的宋屋國小推廣客家飲食文化，深化學生健康觀念，由「午星獎」營養師黃秀琪帶領學生製作傳統客家美食「發粄」，五色發粄分別象徵金、木、水、火、土，外型喜氣，更象徵「步步高升」、「大發好運」，採用天然食材，美味與健康兼具。

宋屋國小校長徐燕羚今天說，野炊體驗融入傳統精神，以「美味與營養兼具」推出原味、黑糖、抹茶、紅麴及黑芝麻5種口味，蒸製出色彩繽紛的五色發粄。運用天然食材，不僅提升風味，也增加營養價值，幫助學生建立均衡飲食的正確觀念。

請繼續往下閱讀...

徐燕羚感謝教育局支持宋屋國小成為客語生活學校，落實客家文化與健康並重的課程，讓學生的學習不限於教室，跨域融合飲食美學、健康教育與生活技能，尤其以「起灶野炊」蒸製發粄，讓學生親身體驗傳統烹調過程。從備料、攪拌到炊蒸，學生們在合作中感受早年客家家庭準備年節食品的熱鬧氛圍，實踐過年傳統米食融入健康飲食理念。

張姓學生說，透過發粄炊蒸感受年節氣氛，也學習「惜福感恩」的客家傳統文化精神，首次在學校內野炊區爐灶動手做，發粄出爐時香氣四溢，師生臉上都洋溢著成就與喜悅，也為寒假生活留下難忘回憶。

平鎮宋屋國小「午星獎」營養師黃秀琪帶領學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

宋屋國小學生「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法