為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宋屋國小學童起灶野炊傳承客家文化 蒸製五色發粄迎春節

    2026/02/11 23:14 記者李容萍／桃園報導
    桃園平鎮宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作，以「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

    桃園平鎮宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作，以「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

    農曆春節將至，位於桃園客庄的宋屋國小推廣客家飲食文化，深化學生健康觀念，由「午星獎」營養師黃秀琪帶領學生製作傳統客家美食「發粄」，五色發粄分別象徵金、木、水、火、土，外型喜氣，更象徵「步步高升」、「大發好運」，採用天然食材，美味與健康兼具。

    宋屋國小校長徐燕羚今天說，野炊體驗融入傳統精神，以「美味與營養兼具」推出原味、黑糖、抹茶、紅麴及黑芝麻5種口味，蒸製出色彩繽紛的五色發粄。運用天然食材，不僅提升風味，也增加營養價值，幫助學生建立均衡飲食的正確觀念。

    徐燕羚感謝教育局支持宋屋國小成為客語生活學校，落實客家文化與健康並重的課程，讓學生的學習不限於教室，跨域融合飲食美學、健康教育與生活技能，尤其以「起灶野炊」蒸製發粄，讓學生親身體驗傳統烹調過程。從備料、攪拌到炊蒸，學生們在合作中感受早年客家家庭準備年節食品的熱鬧氛圍，實踐過年傳統米食融入健康飲食理念。

    張姓學生說，透過發粄炊蒸感受年節氣氛，也學習「惜福感恩」的客家傳統文化精神，首次在學校內野炊區爐灶動手做，發粄出爐時香氣四溢，師生臉上都洋溢著成就與喜悅，也為寒假生活留下難忘回憶。

    平鎮宋屋國小「午星獎」營養師黃秀琪帶領學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

    平鎮宋屋國小「午星獎」營養師黃秀琪帶領學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

    宋屋國小學生「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

    宋屋國小學生「起灶野炊」蒸製發粄。（宋屋國小提供）

    宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

    宋屋國小學生體驗傳統客家美食「發粄」製作。（宋屋國小提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播