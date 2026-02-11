台北逛膩了？夜市搭配周邊文化點 春節來場美食人文之旅

饒河夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動。（記者孫唯容攝）

夜市除了小吃還有文化氣氛，士林夜市周邊有「圓山水神社山徑」、「德福診所」2處文化點；另一個具代表性的饒河夜市，有〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品，還有地標「彩虹橋」；迪化商圈的「舊台北火車站票房舊址」則是一處隱藏版文化點。

士林夜市步行到「圓山水神社山徑」，僅約5分鐘，可以看到日治時期遺留的水利設備；夜市內慈諴宮附近的「士林圓環（小北街22巷）」，在街口可以欣賞保留日治大正時期風格的紅磚洋樓「德福診所」，巷內更有設計作品〈探探桃花巷〉，為巷弄帶來光線與繽紛，還可品嚐雞排、大腸包小腸、排骨湯、上海湯包等眾多美食。

饒河夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動，地點鄰近松山捷運站，民眾抬頭就能看到由5萬多顆LED燈打造的〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品，約步行10分鐘可抵地標「彩虹橋」河堤；悠哉吃完美食，可以到周邊五分埔商圈逛街，各式各樣的日、韓風格平價服飾，鞋子、包包、飾品小物，一應俱全。

迪化街商圈販賣南北貨聞名，周邊的聯合醫院中興院區外牆是一處隱藏版的文化點「舊台北火車站票房舊址」，可看到台北第一代火車站的原址，磁磚拼貼壁畫，描繪清代台北火車站的歐風拱門與雕飾；附近的寧夏夜市，有多家攤商榮獲米其林「必比登推薦」，蚵仔煎、蛋黃芋餅、豬腳飯都相當知名。

「彩虹橋」河堤可搭配饒河夜市美食邊散步邊享用。（記者孫唯容攝）

民眾抬頭就能看到由5萬多顆LED燈打造的〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品。（記者孫唯容攝）

士林圓環小北街22巷內有設計作品〈探探桃花巷〉，為巷弄帶來光線與繽紛（記者孫唯容攝）

