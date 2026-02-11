為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北逛膩了？夜市搭配周邊文化點 春節來場美食人文之旅

    2026/02/11 23:08 記者孫唯容／專題報導
    饒河夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動。（記者孫唯容攝）

    饒河夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動。（記者孫唯容攝）

    夜市除了小吃還有文化氣氛，士林夜市周邊有「圓山水神社山徑」、「德福診所」2處文化點；另一個具代表性的饒河夜市，有〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品，還有地標「彩虹橋」；迪化商圈的「舊台北火車站票房舊址」則是一處隱藏版文化點。

    士林夜市步行到「圓山水神社山徑」，僅約5分鐘，可以看到日治時期遺留的水利設備；夜市內慈諴宮附近的「士林圓環（小北街22巷）」，在街口可以欣賞保留日治大正時期風格的紅磚洋樓「德福診所」，巷內更有設計作品〈探探桃花巷〉，為巷弄帶來光線與繽紛，還可品嚐雞排、大腸包小腸、排骨湯、上海湯包等眾多美食。

    饒河夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動，地點鄰近松山捷運站，民眾抬頭就能看到由5萬多顆LED燈打造的〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品，約步行10分鐘可抵地標「彩虹橋」河堤；悠哉吃完美食，可以到周邊五分埔商圈逛街，各式各樣的日、韓風格平價服飾，鞋子、包包、飾品小物，一應俱全。

    迪化街商圈販賣南北貨聞名，周邊的聯合醫院中興院區外牆是一處隱藏版的文化點「舊台北火車站票房舊址」，可看到台北第一代火車站的原址，磁磚拼貼壁畫，描繪清代台北火車站的歐風拱門與雕飾；附近的寧夏夜市，有多家攤商榮獲米其林「必比登推薦」，蚵仔煎、蛋黃芋餅、豬腳飯都相當知名。

    相關新聞

    春節怎麼玩？北市前3大熱門景點曝光 這裡吸2500萬人次造訪

    「彩虹橋」河堤可搭配饒河夜市美食邊散步邊享用。（記者孫唯容攝）

    「彩虹橋」河堤可搭配饒河夜市美食邊散步邊享用。（記者孫唯容攝）

    民眾抬頭就能看到由5萬多顆LED燈打造的〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品。（記者孫唯容攝）

    民眾抬頭就能看到由5萬多顆LED燈打造的〈河流彎曲之處，域見繁花光穹〉藝術作品。（記者孫唯容攝）

    士林圓環小北街22巷內有設計作品〈探探桃花巷〉，為巷弄帶來光線與繽紛（記者孫唯容攝）

    士林圓環小北街22巷內有設計作品〈探探桃花巷〉，為巷弄帶來光線與繽紛（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播