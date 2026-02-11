春節怎麼玩？北市前3大熱門景點曝光 這裡吸2500萬人次造訪

走進號稱「動漫地下街」台北地下街，動漫商品、盲盒、扭蛋、3C電玩，大人小孩都能找喜歡的商品。（記者孫唯容攝）

春節連假將登場，台北市年節期間各大夜市、商圈、百貨公司多正常營業，僅十六日（除夕）提早打烊，十七日（初一）起正常。根據台北市府觀光傳播局最新數據統計，去年熱門台北市觀光景點，西門町、台北101、松山文創園區位列前三名；士林、饒河、迪化街更因周邊美食林立，吸引大批遊客到訪，民眾可搭配文化小旅行精選出的文化點地標，來一場有吃又有逛的人文之旅。

西門町商圈去年度吸引逾兩千五百萬觀光人次到訪，是年輕人購買最新潮流玩具、服裝、首飾首選，更有多家電影院，周邊文化點「西本願寺廣場」，獨特⽇式鐘樓可讓民眾拍美照、打卡。鄰近西門站的台北車站各式商圈林立，可先後漫步於「皮鞋街」沅陵街商圈，還有鄰近的後站批發及華陰街北車商圈，各批發飾品、美妝百貨、皮件、DIY材料與年節裝飾品等價格實惠。

走進號稱「動漫地下街」台北地下街，動漫商品、盲盒、扭蛋、3C電玩，大人小孩都能找喜歡的商品，還有印尼、日韓美食，有吃有玩又能享受逛街。台北地下街即日起至二月廿二日（初六），推出新春活動，消費滿500元就能兌換摸彩券，有機會抽中iPhone17 Pro、Apple Watch、Switch 2電玩主機等好禮。

台北101是國內外旅客到訪的打卡首選，年節期間信義區街頭以「紅燈籠海」妝點，各大百貨也有各式新春年節裝飾，吸引民眾拍美照，各大百貨多在二月十六日（除夕）提前關門。二月十七日（初一）正常營業，遠百信義發放奉天宮發財金，台北101將發送福氣紅包袋，新光三越也推出新春福袋，有機會把百萬豪車、鑽石帶回家。

位於信義百貨商圈週邊的松山文創園區，年節期間也有各式展覽、松菸夜光花園等，提供民眾前往，更有文化點「松山菸廠廠歌石碑」，讚揚菸廠時期員工勞動增產報國的工作精神。

