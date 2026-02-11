馬年最火熱演出在左鎮燈會！即將成真火舞團2/28震撼再臨

左鎮燈會系列活動再度邀請到「即將成真」火舞團精彩演出。（即將成真火舞團提供）

台南左鎮燈會開展後人潮不斷，今年再度邀請「法國達人秀」亞軍知名火舞藝術家蔡宏毅率團演出，2月28日登場，以精彩的節目照亮惡地星空。

「即將成真火舞團Coming True Fire Group」28日在左鎮國小震撼登場，帶來跨界藝術盛宴《赤焰弦音．馬到成功》，前所未有的感官效果未演先轟動。

也登上美國達人秀的即將成真團長蔡宏毅，屆時親自帶來世界知名的獨創火劍舞，點亮淺山新春夜，祝福大家新的一年馬到成功。

「即將成真」也攜手知名作曲家劉佳瑩、在地左鎮國小、台南霍普樂團等，共演結合火舞、古典弦樂的視聽饗宴。

左鎮國小校長楊靜芳說，劉佳瑩精心編排，東方古箏結合西方提琴，共譜優雅旋律，透過孩子們的純真的琴音與專業樂團的低吟合奏，展現偏鄉藝術教育的豐碩成果，更在火光映照下，演繹跨越世代的「傳承對話」，為地方注入溫暖的人文靈魂。

楊靜芳說，出身在地的知名企業家亨達模具公司董事長黃清樹熱情贊助下，邀請去年在漁光島國際火舞藝術節大放異彩的「即將成真」再登燈會舞台，期盼透過世界級的視覺震憾，結合在地學童的用心表演，讓更多人看見左鎮蛻變後的光芒。

楊靜芳提到，左鎮燈會系列活動的「赤焰弦音．馬到成功」火舞表演，28日（週六）晚上6點半開始，不要錯過。

楊靜芳也邀請全國民眾新春期間來台南左鎮走春，在萬馬奔騰的祝福中，體驗結合火舞熱力、音樂純真與竹藝光影的獨特旅程。

