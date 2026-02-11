20米巨型姆明現身台中！會展中心超萌打卡點限時開放

姆明氣模動作望向會展中心，似乎好奇的觀察館內的一舉一動，非常俏皮。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會將於小年夜2月15日在台中中央公園登場，今年以「姆明一族」為主角，台中國際會展中心戶外空間今天也秀出超吸睛國際知名IP、高達20公尺的巨型姆明（Moomin）充氣裝置，成為全世界第一隻現身會展中心的巨型姆明，一亮相即吸引中央公園休憩及觀展民眾駐足拍照。

經發局長張峯源與芬蘭商務辦事處副代表葉瑞及產業公會代表共同開箱，巨型姆明充氣裝置最大特色，在於巧妙的視覺設計，充氣裝置面朝會展中心建築外牆，透過大面積玻璃帷幕設計，民眾可於會展中心4樓室內空間，與「探頭張望」的姆明隔窗自拍合影，彷彿姆明正從窗外好奇地張望會展中心。

張峯源表示，這次創造姆明室內外互動、遠近景結合的獨特拍照體驗，可望成為社群平台熱門打卡畫面，也讓會展中心瞬間多了許多童趣，變身最療癒的打卡新熱點。

葉瑞表示，很開心能在台中國際會展中心看見芬蘭代表性 IP—姆明，他說，姆明誕生於芬蘭作家Tove Jansson筆下，後續改編為卡通動畫，在全球及台灣皆家喻戶曉，以溫暖、包容與關懷的故事內涵深受各年齡層喜愛，此次巨型姆明充氣裝置向會展中心內窺探的創意設計充滿趣味與巧思，不僅展現芬蘭文化特色，也拉近台灣民眾與芬蘭經典卡通角色的距離，誠摯邀請民眾前來會展中心感受姆明的療癒魅力，並參與各項精彩展覽與活動。

張峯源建議，姆明展期即日起至3月31日為期1個半月，夜間於每日17時至22時亮燈展示，讓民眾白天、夜晚皆能欣賞姆明不同風貌，而廣受歡迎的「4樓室內與姆明合影」拍照角度，提醒民眾須配合會展中心館方營業時間及展覽檔期入館。

室內開放拍照時段預計為2月27日至3月2日、3月6日至3月9日、3月13日至3月16日，以及3月25日至3月28日，相關參觀資訊，請以台中國際會展中心官網（ticec.com.tw）「參觀訪客/活動資訊」公告為準，另為確保展出安全，如遇瞬間陣風達5級以上，將啟動洩壓消氣等保護措施，並於風速恢復穩定後，隨即恢復展出。

20公尺高巨型姆明氣模，開箱現身台中國際會展中心展館戶外空間。（記者蔡淑媛攝）

民眾在4樓室內空間，隔著玻璃和彷彿「探頭張望」的姆明合影。（記者蔡淑媛攝）

張峯源與芬蘭商務辦事處副代表葉瑞及產業公會代表共同開箱巨型姆明。（記者蔡淑媛攝）

20公尺高巨型姆明氣模今天開箱現身台中國際會展中心展館。（記者蔡淑媛攝）

在4樓室內隔著玻璃和戶外姆明合影。（記者蔡淑媛攝）

