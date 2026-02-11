週四回暖！大掃除好天氣到週日 除夕北東變天轉涼

週四起氣溫回暖，但下週一除夕受東北季風影響，北部及東半部有可能將變天轉涼。（資料照）

週四（12日）氣溫回升，全台白天偏暖，非常適合大掃除，但中南部要留意空品不佳。而好天氣將維持到週末，下週一（16日）是除夕，受東北季風影響，屆時北部及東半部變天轉雨，請注意保暖與攜帶雨具。

中央氣象署預報，週四東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。另外，東北風偏強，桃園、苗栗到台南、花東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、蘭嶼、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動注意安全。

氣溫方面，週四清晨各地仍涼冷，西半部及宜蘭低溫約12到16度，竹苗、南投、嘉南及金馬局部平地可能下探10度以下；花東低溫約17度。高山地區路面易結冰，行車用路及登山請注意路況。白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東約23度，而中南部約28度，不過新竹以南地區日夜溫差大，請適時調整衣物。

離島天氣方面，週四澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，12至20度；馬祖晴時多雲，10至13度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一到下週三受東北季風增強影響，天氣出現明顯轉折，北部及東半部轉為有短暫陣雨，氣溫轉涼，與週末相比落差極大，北台灣感受較明顯，中部及南部則受影響較小，仍維持多雲到晴的穩定天氣。

紫外線指數方面，週四基隆市為「低量級」；新北、桃園、台北、宜蘭、花蓮、台東、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東北風至東北東風，東北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，中南部擴散條件差，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週四白天北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東約23度，而中南部約28度。（擷取自中央氣象署網站）

週四紫外線指數，基隆市為「低量級」；新北、桃園、台北、宜蘭、花蓮、台東、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

