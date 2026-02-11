「台中十大伴手禮」頒獎 老字號、新品牌齊上榜

台中市十大伴手禮共選出「糕餅烘焙組」及「特色文創組」各10家首獎品牌。（記者蔡淑媛攝）

台中市工商發展投資策進會今（11）日舉辦台中市十大伴手禮頒獎，公布20家首獎品牌，由總幹事陳學聖頒獎。他表示，台中有「糕餅之鄉」美譽，本屆共選出「糕餅烘焙組」及「特色文創組」各10家首獎品牌，期盼透過獎項帶動年節買氣，提供民眾年節送禮更多選擇。

陳學聖表示，未來將強化官方網站功能，打造具備電商導流與直覺搜尋功能的平台，解決過往得獎名單曝光不足問題，讓消費者可隨時查詢歷屆得獎品牌，提升品牌能見度與實際銷售效益，讓優質商品從「得獎名單」走向「市場前線」。

這次獲獎品牌中，既有傳承百年製餅技藝的「犁記」新創品牌「犁茶品記」、清水40年老字號「鄭記油蔥酥」，也有引進英式下午茶文化的「古典玫瑰園」；此外，「3點1刻」與公益團體「微笑天使烘焙坊」聯名禮盒，以及多家透過電商崛起的創新品牌皆榜上有名，展現台中業者兼具傳統風味與創新思維的競爭力。

此屆「糕餅烘焙組」首獎品牌包括：拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層甜甜圈、巴部屋工房、3點1刻及十八子肉；「特色文創組」首獎品牌則為：米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz及CARPENTER木匠兄妹木工房；另有多家店家獲頒「好禮標章」，成為官方認證的安心選擇。

工策會今年將規劃至少3場大型外縣市展銷活動，鎖定台北世貿、板橋大遠百及大直商圈等高消費力場域，主動拓展通路。同時協助店家進行中、英、日、韓多語介紹，優化社群與自媒體行銷內容，結合數位化與國際化雙軌推動，協助在地品牌精準對接全球市場。

陳學聖建議，年節送禮可優先參考「台中市十大伴手禮」得獎名單，輕鬆挑選體面又具特色的在地好禮。相關資訊可至官方網站（https://www.top10gifts.com.tw/）及Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/）查詢。

今年台中市十大伴手禮獲獎品牌中，有傳承百年製餅技藝、引進英式下午茶文化、創新品牌及與公益聯名禮盒。（記者蔡淑媛攝）

