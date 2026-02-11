赴廈消費｢預付｣糾紛消保法管不了 金門消保官：業者倒閉恐得不償失

金門縣政府消保官王晶英根據民眾反映查找相關法令指出，跨境消費遇有爭議時，會面臨缺乏履約保證、跨海訴訟成本高昂、求償不易等風險。（記者吳正庭攝）

金門縣政府今天表示，有民眾反映，廈門有足浴業者無預警停業，導致不少曾前往消費並辦理儲值的金門籍民眾恐怕求償無門；由於台灣消保法管不到廈門，民眾前往消費應盡量避免使用「預付儲值」，以免對方一旦倒閉或找不到負責人，預付金額將付諸流水。

縣府消保官王晶英說，在台灣依照消費者保護法的規定，類似的預付行為都會要求業者提出一筆履約保證金，中國是否有類似的規定不得而知，消費者若在中國有「預付儲值」需要，應謹慎選擇「可以負擔得起的損失」。

縣府表示，許多廈門商家為吸引長期客源，常推出「儲值○元即享○折」、「儲值○元加贈○元」或「辦卡送課程」等優惠訊息；部分金門籍民眾因往來金、廈頻繁，在相關優惠吸引下，預繳大筆金額，一旦商家倒閉、無預警歇業或「換殼經營」拒不認帳，尤其此類商家在台灣地區一般都不會設有分（子）公司、經銷商、代理商等營運據點，就會產生跨境消費糾紛。

王晶英說，金、廈法律不同，當消費者在中國遇到如「預付儲值」的消費糾紛，台灣的消保法鞭長莫及，管不到對岸。

王晶英說，跨境消費遇有爭議時，會面臨缺乏履約保證、跨海訴訟成本高昂、求償不易等風險；且依我國消費者保護法規定，此類跨境消費無法依據我國消費者保護法求償，民眾赴中國自助旅遊消費，應提高風險意識，以「現付現結」最保險，且慎選連鎖大品牌的商家消費，避免使用大筆金額的「預付儲值」模式，畢竟，「省下的折扣若是換來無法追回的損失，反而得不償失。」

民眾表示，金廈生活圈成形，金門民眾前往廈門消費已成常態，建議縣府與廈門成立處理消費糾紛平台。

縣府表示，民眾如有消費爭議可撥打全國消費者服務專線1950，或電洽（082）318823轉62059消保官專線諮詢。

