三重先嗇宮燈會2/13晚點燈 2萬藥瓶麒麟、青花瓷花燈吸睛

「馬上發財」財神爺花燈，財神騎乘駿馬、手捧金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。（記者羅國嘉攝）

每年農曆正月十五的元宵節前後，就是台灣一年一度最熱鬧的燈會季。新北市三重區先嗇宮於13日下午6時，在神農百草公園舉行開燈儀式，展期為期1個月，值得注意青花瓷花燈運用青花瓷茶杯組合而成，高度達兩層樓，將傳統瓷器工藝融入花燈設計；現場也設一對以2萬支回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，展現環保理念與藝術美感兼具的特色。

現場設一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺。象徵吉祥福瑞、和諧安康的麒麟在燈影中綻放琉璃光彩。（記者羅國嘉攝）

先嗇宮董事長李乾龍指出，主題青花瓷花燈由6名工匠耗時34個工作天手工打造，運用約2000個青花瓷湯匙、1萬5000個青花瓷酒杯、300個玲瓏小碗、500個青花瓷盤及300組青花瓷茶杯組合而成，將傳統瓷器工藝融入花燈設計，呈現細緻且壯觀的視覺效果。

另外，現場另設一對以回收藥瓶製作的「麒麟獻瑞」花燈，每隻麒麟由2萬支回收藥瓶組成，高度約2.3公尺。象徵吉祥福瑞、和諧安康的麒麟在燈影中綻放琉璃光彩；藍紅配色的麒麟靈動飛揚，金橙配色的麒麟威嚴莊重，展現環保理念與藝術美感兼具的特色；主燈則為長13公尺、高6公尺的「馬上發財」財神爺花燈，財神騎乘駿馬、手捧金元寶，象徵新年財運亨通、喜氣洋洋。

除此之外，現場也設立「步步高熊貓」花燈，燈組以四川熊貓為核心，熊貓黑白相間的憨憨裡藏著和合共生的意韻，搭配翠綠竹筍與靈秀山石，打造自然生態的細膩雕琢；草地上另展出25隻造型各異的駿馬花燈，氣勢十足，成為民眾拍照打卡的熱門焦點。先嗇宮也提供長32公尺、寬8公尺的「萬馬奔騰」花燈，作為新北市元宵燈會副燈展出。此外，現場規劃3座描繪江蘇省景區風貌的花燈作品，呈現多元地域文化特色。

現場規劃3座描繪江蘇省景區風貌的花燈作品，呈現多元地域文化特色。（記者羅國嘉攝）

「步步高熊貓」花燈，燈組以四川熊貓為核心，熊貓黑白相間的憨憨裡藏著和合共生的意韻，搭配翠綠竹筍與靈秀山石，打造自然生態的細膩雕琢。（記者羅國嘉攝）

草地上另展出25隻造型各異的駿馬花燈，氣勢十足。（記者羅國嘉攝）

