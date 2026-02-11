「BOMTOON台灣」動漫節補償方案炎上 用戶：在現場不知有登記

網漫平台「BOMTOON台灣」在動漫節因錯估人潮，準備贈品不足，今（11日）公告補償方案，遭用戶炎上；中國二手網站「閒魚」的「BOMTOON台灣」動漫節隨機小卡。（截圖取自「Threads」、「閒魚」）

首次參加動漫節的網漫平台「BOMTOON台灣」，由於現場人數超出預期，在5日10點30分左右於現場和「Threads」宣布停止排隊，原本預計下午2點重新開放，此貼文被用戶發現刪文，約11點50分左右又改規則「持有號碼牌的人16:00才能排隊」，導致當天許多人無所適從。今（11日）於「Threads」及官網公告補償方案「需在當天完成帳號登記」，卻被大批用戶炎上「在現場的人怎麼不知道有登記」、「不知道有號碼牌」。此外，中國二手轉賣平台「閒魚」上，也可見動漫節限定儲值小卡，最高為人民幣1200元（約新台幣5542元）。

「BOMTOON台灣」坦承，活動規劃原先是依照網站的數據進行安排，但實際到場人數遠遠超出預期，加上現場人力有限，即使臨時調度支援，仍然造成排隊動線混亂與等候不便。

「BOMTOON台灣」補償2類因5日現場混亂而權益受影響用戶：因排隊動線問題，未能順利取得號碼牌，且當天有依照現場工作人員指示完成帳號登記的會員、已取得號碼牌，但因贈品提前送完而未能完成贈品兌換，或未獲得完整贈品，且當天有依照現場工作人員指示完成帳號登記的會員。

然而許多用戶質疑，開展10點多去攤位，聽從工作人員指示及公告的人，現在既沒有號碼牌、也沒有登記、更沒有儲值，竟然不在官方的補償名單上，反而是留在現場不走、排在「暫停排隊」牌子後面的人都有號碼牌，都有登記？為什麼現在公告「有登記才有補償」，一堆人在問「在現場怎麼不知道有登記」。

有用戶眼尖發現「BOMTOON台灣」提到「依照網站的數據」做活動安排，按照當天的人潮，可見有多少黃牛跟盜版蟑螂，希望正版平台以後辦活動要審慎評估真正的客群。更有用戶提到，現在補償方案是不是又補償到黃牛，這個方案真的是「非常糟糕」。

另有用戶質疑，「BOMTOON台灣」是否將聽從工作人員指示離開下午2點再返回、後續返回詢問工作人員稱「沒有號碼牌不用排隊了」要求離開、直到今天看到公告才知道有登記等種種用戶，皆視為不需要補償的對象？

然而，在此次公布的補償公告中，僅限於當日下午約5點仍留在「BOMTOON台灣」攤位，並由現場工作人員口頭告知後完成帳號登記的用戶，才能被列入補償名單；相關登記機制事前並未透過官網或「Threads」對外公告，亦引發不少質疑。

網漫平台「BOMTOON台灣」的補償公告。（截圖取自「BOMTOON台灣」官網）

動漫節首日至網漫平台「BOMTOON台灣」攤位排隊的用戶留言，質疑當天依照工作人員的指示離開的人反而不在補償名單上。（截圖取自「Threads」）

