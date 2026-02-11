為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    筍絲肉飯「綠綠的」店家說正常 台中食安處要查西屯某麵店

    2026/02/11 18:57 記者蔡淑媛／台中報導
    有網友在Threads上PO出筍絲肉飯照片，發文詢問「筍絲上有綠綠的是什麼原因？」（翻攝自Threads）

    有網友在Threads上PO出筍絲肉飯照片，發文詢問「筍絲上有綠綠的是什麼原因？」（翻攝自Threads）

    有網友在Threads上PO出照片筍絲肉飯，發文詢問「筍絲上有綠綠的是什麼原因？店家說是『正常』、Google說是發霉？」引起網友熱議，有網友稱「農委會有答案─黴菌」。對此，台中市食品藥物安全處查出，西屯區某麵店遭爆料餐點疑有發霉疑慮，將派員稽查。

    網友PO出影片，筍絲肉飯放在該家麵店寫有「特製一定會噴火辣椒、正宗道地酢醬」的紙碗中，裡頭有飯、滷竹筍絲及滷肉等，部分筍絲出現綠色斑塊，有網友直言是黴菌污染造成，有的則認為氧化。

    食安處表示，有關民眾反映西屯區某麵店餐點疑有發霉疑慮，已完成錄案，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定，處6萬至2億元罰鍰。

    食安處提醒，民眾如遇店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將儘速依規查處，共同維護食品安全。

