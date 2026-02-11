為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全國首座兒童AI智能體驗場 與機器人下圍棋學專注力

    2026/02/11 19:19 記者張協昇／南投報導
    位於南投半山夢工廠的兒童AI智能場館，讓孩子與圍棋機器人對弈，學習專注力。（記者張協昇攝）

    

    AI時代來臨，人工智慧已廣泛運用於各領域，全國第一家兒童AI智能場域，近日在南投半山夢工廠試營運，提供包括與圍棋機器人對弈、透過遊戲檢測兒童體適能與進行社交能力練習等多項運用AI科技的沉浸式體驗，讓小孩從小接觸生成式AI，提升學習力。

    由勝典科技規劃設置的這座兒童AI智能場館，位於半山夢工廠8樓，走進場館首先映入眼簾的是一整排的AI圍棋機器人，幾位小朋友正聚精會神地與機器人對弈，藉此學習專注力，同時訓練思考與邏輯推演能力。

    另一個場景則是一群小朋友，正以遊戲方式進行AI體適能檢測，透過AI科技，從遊戲過程中完整記錄每位孩子的動作、反應與協調能力，最後生成一份孩子專屬的AI體適能分析報告，讓父母了解孩子的身體潛能。

    此外，AI練生活，則是透過與AI對話進行社交能力練習，讓孩子學習與人溝通、團隊合作，還包括音樂律動、日常生活收納等互動遊戲。

    勝典科技執行長喬琬珊表示，AI使用年齡下修，是不可逆的全球趨勢，家長應該以陪同、約定原則來取代禁止，例如哪些作業禁用或需判斷使用AI，哪些AI可以增進學習力，AI不是洪水猛獸，讓小孩從小接觸生成式AI，可以幫助小孩提早認識自己，成為更有智慧的人，兒童AI沈浸式體驗，可陪著孩子一起動、一起想、一起闖關冒險，幫助孩子把體驗，變成帶得走的生活素養。

    AI體適能檢測，可從孩子遊戲過程中記錄反應與協調能力。（記者張協昇攝）

    

    AI練生活體驗，讓孩子透過與AI對話進行社交能力練習，學習與人溝通、團隊合作。（記者張協昇攝）

    

