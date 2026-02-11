屏東春節推6大「馬上」遊程！熱博、燈節、溫泉……1至3日玩透透

屏縣府推薦春節連假屏東走春行程，圖為屏東燈節。（記者羅欣貞攝）

農曆春節連假將近，屏東縣政府推薦6條「馬上」系列走春遊程，整合新春限定活動、在地農業、文化、宗教、燈節、市集、溫泉等特色資源，從1日遊到3日遊都有，邀請各縣市民眾春節期間到屏東盡情玩樂。

屏東縣政府表示，今年以生肖年「馬」為主題串聯，規劃1至3日遊程，一日遊包含4條路線，「馬上遊遊」結合2026屏東熱帶農業博覽會、智慧農業學校無人機體驗、九如巴轆共融公園與奇幻大津燈飾，從親子體驗到夜間燈景，一次感受屏東農業科技與創意能量；「馬上出發」則串聯屏東演武場特展、西市場美食、勝利星村燈區與可可巧克力園區嘉年華，帶領旅人穿梭舊城記憶與年節歡樂。祈福走春不可少的「馬上中獎」路線，讓旅程在信仰文化與海岸風景中收穫滿滿祝福；人氣秒殺的雙層巴士「奔FUN 185」，民眾可參照路線自行前往。

請繼續往下閱讀...

另喜愛戶外與自然風景的旅人，還有「神馬都好玩」2日與3日遊，2日遊首日前往新埤貓頭鷹共融公園、獅子鄉文物陳列館、四重溪溫泉公園，第二天到枋寮鄉新龍社區、佳冬鄉透紅佳人夢想園區、屏縣王船文化館。3日遊首日從高樹鄉大路關文化驛站、智慧農業學校出發，再南下到海生館、出火地質公園等，第2天從滿州鄉港口社區生態旅遊開始，再到九棚大沙漠、東源森林遊樂區等，第3天到看海美術館、潮州鐵道園區、屏東戲曲故事館、最後以屏東燈節做結尾。

屏縣府交通旅遊處提醒，春節期間推出多項展館、市集與體驗限定活動，部分DIY與導覽須提前預約，歡迎民眾提早規劃行程，放慢腳步、享受美食，一起在屏東感受最有人情味的年節，讓新的一年從溫暖又精彩的旅程開始，同時也呼籲旅客選擇合法旅宿，保障住宿品質與人身安全。更多活動訊息，可到「屏東旅遊網」查詢，追蹤「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」臉書、IG 及Threads。

春節9天連假屏東走春1日遊行程。（屏東縣政府提供）

春節9天連假屏東走春1日遊行程。（屏東縣政府提供）

春節9天連假屏東走春2日遊行程。（屏東縣政府提供）

春節9天連假屏東走春3日遊行程。（屏東縣政府提供）

甫於1月啟用的九如巴轆公園人氣十足。（屏東縣政府提供）

屏縣府推薦春節連假屏東走春行程，圖為奇幻大津。（記者羅欣貞攝）

屏縣府推薦春節連假屏東走春行程，圖為熱帶農業博覽會跳跳馬RODY彩繪稻田。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法